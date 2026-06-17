- Ова е 22. серија интернет-сателити во ниската Земјина орбита што Кина ги лансира во вселената

Кина лансираше нова група интернет-сателити во вселената - Ова е 22. серија интернет-сателити во ниската Земјина орбита што Кина ги лансира во вселената

Кина денес лансираше носечка ракета „Долг марш 12“ за да прати група интернет-сателити во вселената, пренесува Анадолу.

Ракетата беше лансирана од комерцијален центар за лансирање вселенски летала во јужната островска провинција Хаинан, објави кинеската новинска агенција Синхуа.

Лансирањето беше извршено во 10:44 часот (по локално време во Пекинг), при што носечкиот товар беше успешно поставен во претходно утврдената орбита.

Ова е 22. серија интернет-сателити во ниската Земјина орбита што Кина ги лансира во вселената.

Овие напори се дел од напорите на земјата за изградба на глобална сателитска мрежа. Целта на овој проект е проширување на покриеноста со брз интернет на глобално ниво и влез во трката со комерцијални сателитски констелации.