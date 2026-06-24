- ЛајнШајн (LineShine) е нов најмоќен суперкомпјутер во светот, според новите рангирања објавени на 67. издание на ТОП500 во Хамбург, Германија

Кина ги надмина САД со најмоќниот суперкомпјутерски систем во светот - ЛајнШајн (LineShine) е нов најмоќен суперкомпјутер во светот, според новите рангирања објавени на 67. издание на ТОП500 во Хамбург, Германија

Кина ги надмина САД, стекнувајќи се со најсилниот компјутерски систем во светот, јавува Анадолу.

ЛајнШајн (LineShine) е нов најмоќен суперкомпјутер во светот, според новите рангирања објавени на 67. издание на ТОП500 во Хамбург, Германија, вчера.

Тој стави крај на доминацијата на американскиот Ел Капитан и е петти систем по Ексаскејл (Exascale), покажа листата.

Укажувајќи на напредокот на Кина во најсовремената технологија, агенцијата за рангирање соопшти дека ЛајнШајн е инсталиран во Националниот центар за суперкомпјутери во Шенжен, Кина, а го изгради Центарот за клауд компјутинг во Шенжен.

Југоисточниот град Шенжен е нашироко познат како Силиконска долина на Кина.

ЛајнШајн е прв систем од Кина што води на ТОП500 по Санвеј ТајхуЛајт (Sunway TaihuLight) во 2017 година, додека американскиот Ел Капитан, во Националната лабораторија Лоренс Ливермор во Ливермор, Калифорнија, е на врв на ранг-листата од ноември 2024 година.

„Дебито на ЛајнШајн го зголемува бројот на системи... од четири на пет и првпат истовремено ги поставува екзаскалните системи низ Азија, Северна Америка и Европа“, соопшти агенцијата.

Фронтиер, кој се наоѓа во САД во Националната лабораторија Оук Риџ и Аурора во Националната лабораторија Аргон во Даунерс Гроув Тауншип се рангираа на трето, односно четврто место, а Јупитер од Центарот за суперкомпјутери Јулих во Јулих, Германија, се рангираше на петто место.