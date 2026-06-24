Кина ги надмина САД со најмоќниот суперкомпјутерски систем во светот

Riyaz Khaliq Khaliq
24 Јуни 2026•Ажурирано: 24 Јуни 2026
Кина ги надмина САД, стекнувајќи се со најсилниот компјутерски систем во светот, јавува Анадолу.
ЛајнШајн (LineShine) е нов најмоќен суперкомпјутер во светот, според новите рангирања објавени на 67. издание на ТОП500 во Хамбург, Германија, вчера.
Тој стави крај на доминацијата на американскиот Ел Капитан и е петти систем по Ексаскејл (Exascale), покажа листата.
Укажувајќи на напредокот на Кина во најсовремената технологија, агенцијата за рангирање соопшти дека ЛајнШајн е инсталиран во Националниот центар за суперкомпјутери во Шенжен, Кина, а го изгради Центарот за клауд компјутинг во Шенжен.
Југоисточниот град Шенжен е нашироко познат како Силиконска долина на Кина.
ЛајнШајн е прв систем од Кина што води на ТОП500 по Санвеј ТајхуЛајт (Sunway TaihuLight) во 2017 година, додека американскиот Ел Капитан, во Националната лабораторија Лоренс Ливермор во Ливермор, Калифорнија, е на врв на ранг-листата од ноември 2024 година.
„Дебито на ЛајнШајн го зголемува бројот на системи... од четири на пет и првпат истовремено ги поставува екзаскалните системи низ Азија, Северна Америка и Европа“, соопшти агенцијата.
Фронтиер, кој се наоѓа во САД во Националната лабораторија Оук Риџ и Аурора во Националната лабораторија Аргон во Даунерс Гроув Тауншип се рангираа на трето, односно четврто место, а Јупитер од Центарот за суперкомпјутери Јулих во Јулих, Германија, се рангираше на петто место.