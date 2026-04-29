Европската комисија утврди дека компанијата „Мета" го прекршилa Законот за безбедност на децата

Европската комисија денес соопшти дека прелиминарно утврдила оти компанијата „Мета Платформс“ го прекршила Законот за дигитални услуги (ДСА) бидејќи не успеала да ги спречи децата под 13-годишна возраст да пристапат до Инстаграм и Фејсбук, јавува Анадолу.

Во соопштението, Комисијата наведува дека „Мета“ не презела доволно мерки за „внимателно да ги идентификува, процени и ублажи“ ризиците поврзани со малолетниците што ги користат нејзините платформи и покрај тоа што нејзините сопствени правила предвидуваат 13 години како минимална возраст за корисниците.

Извршното тело на ЕУ посочи дека постојните заштитни механизми биле неефикасни, забележувајќи дека децата може лесно да ги избегнат ограничувањата за возраст со внесување лажни датуми на раѓање без соодветна проверка.

Исто така, Комисијата ги критикуваше алатките за пријавување на „Мета“, оценувајќи ги како „тешки за користење“ и истакна дека тие не обезбедуваат соодветни последователни мерки откако ќе бидат пријавени малолетни корисници.

Комисијата, исто така, соопшти дека процената на ризикот на „Мета“ била „нецелосна и произволна“, потценувајќи го обемот на проблемот и покрај доказите што сугерираат дека околу 10%-12 % од децата под 13 години во ЕУ пристапуваат до Инстаграм или Фејсбук.

Европската комисија порача дека „Мета“ мора да ја ревидира својата методологија за процена на ризикот и да ги зајакне мерките за спречување, откривање и отстранување на малолетните корисници, со цел да обезбеди „високо ниво на приватност, безбедност и сигурност“ за малолетниците.

Сега „Мета“ има можност да одговори на прелиминарните наоди и да предложи решенија. Доколку наодите бидат потврдени, Комисијата може да донесе одлука за неисполнување на обврските и да изрече парични казни до 6% од вкупниот годишен глобален промет на компанијата.

Овие наоди се дел од тековната истрага започната во мај 2024 година и предвреме не го одредува конечниот резултат од истражната постапка.