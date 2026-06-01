Шведска апелира до родителите да ја намалат употребата на телефони во близина на децата

Шведската Агенција за јавно здравје денес ги повика родителите да ја намалат употребата на мобилни телефони во близина на децата, повикувајќи се на сè поголемиот број докази дека навиките на возрасните со екраните можат негативно да влијаат врз здравјето и развојот на децата, јавува Анадолу.

Истражувањата разгледани од Агенцијата покажале дека прекумерната употреба на екрани од страна на родителите може да ја попречи интеракцијата со децата и е поврзана со поголема употреба на екрани кај самите деца, пренесува шведскиот јавен сервис СВТ.

„Мислам дека луѓето не сметаат дека тоа влијае врз децата до тој степен до кој сега знаеме дека влијае“, изјави министерот за социјални работи, Јакоб Форсмед.

Од родителите се бара целосно да ги тргнат настрана своите мобилни телефони кога поминуваат време со децата, освен во случаите кога телефонот го користат заедно со нив (на пример, кога гледаат или прават нешто заедно).

Овие препораки беа упатени откако шведската Влада минатата година ѝ даде задача на Агенцијата да истражи како користењето телефони и екрани од страна на родителите влијае врз среќата и здравјето на децата.

Агенцијата, исто така, ги охрабри семејствата да воспостават зони без телефони во домот, вклучувајќи ги спалните соби и околу трпезариските маси, со цел да се поттикне интеракцијата лице в лице.

„Децата се под влијание не само од она што го кажуваат возрасните, туку и од она што го прават возрасните“, соопшти Хелена Фрилингсдорф, психијатар и истражувач во Агенцијата за јавно здравје.

„Затоа, малите промени во секојдневниот живот можат да направат разлика како за интеракцијата тука и сега, така и за сопствените навики на детето со текот на времето“, додаде таа.

Возрасните исто така се советуваат самите да развијат здрави навики за користење екрани и внимателно да ги разгледаат импликациите за приватноста пред да објавуваат фотографии или видеа од нивните деца на интернет.

Новите насоки се надоврзуваат на препораките издадени во 2024 година за употребата на екрани од страна на децата, кои вклучуваа совети специфични за возраста во врска со ограничувањето на времето поминато пред екран.