Холандски регулатор предупреди: Содржините на социјалните мрежи го загрозуваат правото на граѓаните за точно информирање

Холандскиот регулатор за медиуми денес предупреди дека социјалните мрежи го загрозуваат правото на луѓето на слободно и објективно информирање, изразувајќи загриженост поради сè поголемото влијание на алгоритмите врз начинот на кој се следат вестите, пренесува Анадолу.

Холандскиот јавен сервис НОС извести дека регулаторното тело наведува дека сè повеќе луѓе во Холандија, особено помладите корисници, сè повеќе се потпираат на платформи како ТикТок, Инстаграм и Х за вести и информации.

Според наводите, алгоритмите одредуваат кои пораки корисниците ги гледаат на своите профили, честопати давајќи им приоритет на впечатливите или контроверзните содржини кои привлекуваат внимание и поттикнуваат ангажираност.

Надлежното тело соопшти дека компаниите зад социјалните мрежи имаат финансиски мотиви да шират содржини што го привлекуваат вниманието „дури и ако се несигурни“, додека корисниците имаат ограничена контрола врз она што се појавува на нивните профили.

Во известувањата на јавниот сервис исто така се изразува загриженост за практиката како што е „shadowbanning“ (прикриено блокирање), при кое објавите или профилите стануваат помалку видливи без корисниците да бидат јасно информирани за тоа.

Регулаторот дополнително предупреди дека сопствениците на платформите сè повеќе влијаат врз она што корисниците го гледаат на интернет, опишувајќи ги профилите водени од алгоритми како „докажано ризични за демократијата“.

Според наводите, алгоритмите можат да ги засилат поларизирачките, екстремните или погрешните информации, придонесувајќи за општествени поделби и обликување на јавното мислење.

Регулаторот за медиуми ги повика креаторите на политиките и регулаторните тела да го засилат спроведувањето на постојната европска легислатива за да се обезбеди поздрава онлајн информативна средина, пренесува НОС.