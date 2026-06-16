- „Постигнат е нов светски феномен на нашиот Институт за трансплантација на црн дроб при Универзитетот Инону“

Турска болница ја изврши првата во светот осумкратна вкрстена трансплантација на црн дроб - „Постигнат е нов светски феномен на нашиот Институт за трансплантација на црн дроб при Универзитетот Инону“

Турски медицински тим ја изврши првата во светот осумкратна вкрстена трансплантација на црн дроб, соопшти денес министерот за здравство на земјата, јавува Анадолу.

На турската платформа за социјални медиуми „НСосјал“, Кемал Мемишоглу му честиташе на професорот Сезаи Јилмаз и на неговиот тим од Универзитетот „Инону“ за спроведувањето на процедурата, нарекувајќи ја голем напредок во медицинската историја.

„Постигнат е нов светски феномен на нашиот Институт за трансплантација на црн дроб при Универзитетот Инону“, рече Мемишоглу.

„Д-р Сезаи Јилмаз и неговиот ценет тим ги запишаа своите имиња во медицинската историја со осумкратна вкрстена трансплантација на црн дроб.“

Тој истакна дека Турција станала глобално признат центар за трансплантација на црн дроб, благодарение пред сè на научниците и лекарите обучени на Универзитетот „Инону“, лоциран во Источна Анадолија.

Според Мемишоглу, во Турција годишно се вршат околу 1.800 трансплантации на црн дроб, од кои повеќе од 300 процедури се изведуваат токму на овој институт.

Тој му честиташе на медицинскиот тим и ги пофали нивните придонеси во унапредувањето на здравствената заштита и медицинската наука.