- Системот „Аселсан лајфлајн ХЛМ“ успешно ја презеде функцијата на циркулација и оксигенација на пациентот за време на операција

Турската одбранбена индустрија овозможи прва успешна клиничка употреба на домашна срцево-белодробна машина - Системот „Аселсан лајфлајн ХЛМ“ успешно ја презеде функцијата на циркулација и оксигенација на пациентот за време на операција

Првата домашно развиена срцево-белодробна машина во Турција за првпат успешно е употребена при операција, што претставува значаен чекор во напорите на земјата да ги примени капацитетите на одбранбената индустрија во здравствените технологии, пренесува Анадолу.

Системот „Аселсан лајфлајн ХЛМ“, развиен во соработка меѓу Министерството за здравство и турската одбранбена компанија „Аселсан“, успешно ја презеде функцијата на циркулација и оксигенација на пациентот за време на операцијата, овозможувајќи интервенцијата да биде успешно завршена.

Секретарот на Турската одбранбена индустрија, Халук Горгун, соопшти на социјалните мрежи дека операцијата поминала успешно.

Опишувајќи го системот како „инженерско чудо“, Горгун изјави дека уредот за првпат ја извршил функцијата на срце за време на операцијата.

„Со години го набавувавме овој критичен уред од странство. Сега кога можеме да го произведеме со сопствени капацитети, тоа е важен чекор кон нашата технолошка независност“, изјави тој на американската платформа X.

Тој додаде дека националната инженерска експертиза развиена во одбранбениот сектор сега директно се применува во здравството, и дека се планира уредот да се користи во повеќе болници.

„Создавањето вредност во стратегиските цивилни сектори, особено во здравството, преку нашите одбранбени капацитети е меѓу приоритетите на нашата институција“, рече Горгун.

Тој им се заблагодари на Министерството за здравство, „Аселсан“, инженерите и лекарите вклучени во проектот, и му посака брзо закрепнување на пациентот.