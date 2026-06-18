- Истражувачите кои анализирале древна ДНК од тела погребани на четири археолошки локалитети во регионот ги идентификувале најстарите познати соеви на Јерсинија пестис...

Студија: Најстарата позната епидемија на чума ги погодила ловците собирачи во Сибир пред 5.500 години - Истражувачите кои анализирале древна ДНК од тела погребани на четири археолошки локалитети во регионот ги идентификувале најстарите познати соеви на Јерсинија пестис...

Најстарата позната епидемија на чума се појавила пред околу 5.500 години кај ловците собирачи во регионот на Бајкалското Езеро во Сибир, се наведува во истражувањето објавено вчера во списанието „Нејчер“, пренесува Анадолу.

Истражувачите кои анализирале древна ДНК од тела погребани на четири археолошки локалитети во регионот ги идентификувале најстарите познати соеви на Јерсинија пестис, бактеријата што ја предизвикува чумата. Наодите укажуваат на тоа дека епидемијата несразмерно повеќе ги погодила децата и адолесцентите.

Авторите на студијата изјавија дека ова откритие дава нов увид во потеклото на еден од најсмртоносните патогени во историјата и ја поддржува теоријата дека мрмотите биле неговиот првобитен вид-домаќин пред да се прошири низ Евроазија.

„Овие сознанија од корен го менуваат нашето сфаќање за потеклото и раното влијание на еден од најразорните патогени во историјата на човештвото“, изјави Еске Вилерслев, еволутивен генетичар на универзитетите во Копенхаген и Кембриџ и виш автор на студијата.

Истражувачите посочуваат дека античките соеви изгледа носеле генетски карактеристики кои ги правеле особено смртоносни за младите луѓе, карактеристики кои повеќе не се присутни во современите форми на бактеријата.

Следниот најстар познат доказ за чума датира од пред 5.300 до 5.000 години во Латвија, на приближно 5.000 километри од сибирските локалитети.

„Дури со развојот на методите за проучување на древната ДНК откривме дека таа постоела многу подолго од она што го знаеме од историските записи. Тоа е зоонозна болест, патоген кој главно се одржува кај глодарите отколку кај луѓето, но кој повеќепати се пренесувал кај луѓето со разорни последици“, изјави Руарид Меклауд, еволутивен генетичар на Универзитетот во Оксфорд и водечки автор на студијата.

Наодите ги оспоруваат долгогодишните претпоставки дека големите епидемии на чума се појавиле дури откако луѓето го прифатиле земјоделството и формирале густо населени населби. Тие исто така ги демантираат теориите кои сугерираат дека раните соеви на болеста биле релативно благи.

Кај Бајкалското Езеро, истражувачите ја откриле бактеријата кај 18 од 46 испитани лица, што претставува стапка на преваленција повисока од онаа воочена во некои средновековни гробници на жртви од чума.

Меклауд истакна дека доказите за смртоносна епидемија од вакви размери, која погодила мали групи ловци собирачи во зафрлен шумски предел, претставуваат ’целосно изненадување‘.“

Чумата подоцна ги предизвикала некои од најсмртоносните пандемии во историјата, вклучувајќи ја Јустинијановата чума и црната смрт, која збриша голем дел од населението во Европа.