Сириски реставратор посветено работи на зачувување на ретките документи од османлискиот период
- Додека илјадници страници со ракописи од различни епохи се чуваат во архивите и приватните колекции во Алепо, голем дел од овие бесценети дела се соочува со опасност од трајно исчезнување
Ahmet Karaahmet
22 Мај 2026•Ажурирај: 22 Мај 2026
photo: Maher Basal / AA
АЛЕПО
Истражувачот и реставратор д-р Мухамед Хаватми, кој живее во Алепо, во северниот дел на Сирија, во своето ателје посветено работи на заштита и реставрација на ретките документи и ракописи што датираат од османлискиот период, па сѐ до денес, јавува Анадолу.
Додека илјадници страници со ракописи од различни епохи се чуваат во архивите и приватните колекции во Алепо, голем дел од овие бесценети дела се соочува со опасност од трајно исчезнување.
Хаватми, кој е експерт во областа на реставрацијата на стари ракописи и документи, во изјавата за дописникот на Анадолу вели дека делата од Алепо и неговата околина се важно цивилизациско наследство што ги отсликува историјата, научното богатство и културното творештво на овој регион.
- „Големи и угледни фамилии чуваат документи уште од османлискиот период“ -
Укажувајќи на важноста на документите од османлиската ера, Хаватми нагласи дека особено семејствата со длабоки корени со децении грижливо ги чуваат овие списи.
„Големите и угледни фамилии во своите домови ги чуваат имотните листови, вакафските документи и документите за плаќање што датираат од османлискиот период. Овие документи главно се од доцниот османлиски период, поточно околу 50-тите години на 19 век“, вели Хаватми.
- „Овие документи ја откриваат нишката на идентитетот и континуитетот што се протега од Османлиите до денес“ -
„Записите од регистарот на земјиште, вакафските документи и документите за идентификација имаат огромна вредност. Тие се исклучително важни и од историски аспект бидејќи имаат османлиски печат. Овие списи ги откриваат идентитетот и континуитетот од османлискиот, преку арапскиот период, па сè до денешна Сирија.“
- Реставраторските трудови и предизвиците по патот -
Тој има речиси 50 години професионално искуство, а поголем дел од работниот век го поминал во едно мало ателје.
„Долги години работев на обновување на стари книги и документи. Потоа ги совладав напредните технички методи и особено се специјализирав во користењето на традиционалната јапонска хартија“, објаснува тој. Хаватми посочува дека еден од најголемите проблеми во реставрацијата е набавката на материјали: „Специјалните материјали, како што е јапонската целулозна хартија, се од клучно значење, но нивната набавка знае да биде навистина тешка.“
- Иднината на реставрацијата и нејзините ризици -
Оваа професија сѐ повеќе е изложена на ризик од заборав, вели Хаватми и додава:
„Оваа професија бара огромно техничко знаење, но уште повеќе – уметничка душа. За жал, денес како да го нема она вистинско внимание и интерес за неа. Бидејќи остана осамена професија, која ја практикуваат само поединци, таа никогаш не заживеа во големите библиотечни системи. И токму затоа денес е соочена со ризикот засекогаш да згасне и да биде заборавена.“
Споделувајќи дека во главниот град Дамаск одвреме-навреме се организираат едукативни програми од Дирекцијата за култура и антиквитети, Хаватми вели дека овој занает сепак не го добива заслуженото внимание. „Оваа професија бара бескрајно трпение и уметничка душа. Токму затоа младите денес не ја избираат премногу“, вели тој.
- „Мој најголем сон е да се оживеат обуките во оваа област“ -
„Мој најголем сон е во сите јавни библиотеки во Алепо конечно да започнат обуки, да се органзираат работилници и младите со срце да го научат овој занает. Бидејќи старите библиотеки и архиви во Алепо кријат безброј книги и документи што чекаат да бидат спасени. Но, за жал, поради човечка негрижа, сите тие денес се соочуваат со опасност засекогаш да исчезнат“, вели тој.
Сириски реставратор посветено работи на зачувување на ретките документи од османлискиот период