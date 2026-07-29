- Диносаурусот висок 4,5 метри живеел за време на доцниот тријас, кога диносаурусите почнале да се шират низ планетата, но сè уште не станале доминантни копнени животни

Научници открија нов вид диносаурус стар 210 милиони години во Зимбабве - Диносаурусот висок 4,5 метри живеел за време на доцниот тријас, кога диносаурусите почнале да се шират низ планетата, но сè уште не станале доминантни копнени животни

Меѓународен тим палеонтолози идентификуваа нов вид диносаурус во Зимбабве што датира од пред околу 210 милиони години, откритие за кое истражувачите велат дека дава нови сознанија за раната еволуција на диносаурусите во јужна Африка, јавува Анадолу.

За видот Musango matusadonaensis е објавено денес во Журналот за систематска палеонтологија врз основа на фосилни остатоци ископани во 2018 година по должината на бреговите на езерото Кариба во северниот дел на Зимбабве.

Тоа е петтиот вид диносаурус официјално идентификуван од земјата.

Диносаурусот висок 4,5 метри живеел за време на доцниот тријас, кога диносаурусите почнале да се шират низ планетата, но сè уште не станале доминантни копнени животни. Истражувачите го идентификуваа како ран сауроподоморф - двоножен предок на џиновските диносауруси со долг врат кои еволуирале милиони години подоцна, вклучувајќи го и диплодокус.

Фосилот, откриен од тим британски, како и научници од Зимбабве и Јужноафриканската Република, е меѓу најкомплетните скелети на диносауруси од своето време пронајдени во Зимбабве, кој има делови од 'рбетот, ребрата, екстремитетите и стапалата.

Анализата укажува дека животното било речиси целосно пораснато кога умрело и преживеало сериозна повреда или инфекција претходно во својот живот.

Раководителот на истражувањето, Пол Барет, истражувач со заслуги од Природонаучниот музеј во Лондон, рече дека откритието ја оспорува долгогодишната претпоставка дека диносаурусите што живееле низ јужна Африка припаѓале на слични заедници. Наместо тоа, наодите укажуваат дека регионот бил составен од неколку различни екосистеми, од кои секој поддржувал различни видови диносауруси.

Истражувачите истакнаа дека откритието, заедно со другите неодамнешни фосилни наоди од Зимбабве, нагласува колку малку се знае за праисториското минато на Африка и сугерира дека можеби уште многу видови диносауруси остануваат допрва да се откријат.