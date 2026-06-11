- Оваа огромна некропола на китови е пронајдена во зоната Дијамантина, на длабочина од 4.616 до 7.001 метар, протегајќи се на околу 1.200 километри низ морското дно на југоисточниот Индиски Океан

Научници открија најголеми гробишта на китови во светот во област близу Австралија - Оваа огромна некропола на китови е пронајдена во зоната Дијамантина, на длабочина од 4.616 до 7.001 метар, протегајќи се на околу 1.200 километри низ морското дно на југоисточниот Индиски Океан

Во близина на брегот на Австралија научниците открија локација за која се верува дека се најголеми гробишта на китови во светот, со остатоци стари милиони години, се наведува во новата студија, јавува Анадолу.

Оваа огромна некропола на китови е пронајдена во зоната Дијамантина, на длабочина од 4.616 до 7.001 метар, протегајќи се на околу 1.200 километри низ морското дно на југоисточниот Индиски Океан, се истакнува во истражувањето објавено вчера во списанието „Нејчр“.

Истражувачите идентификуваа голема концентрација на остатоци од китови, вклучително и 476 фосилни примероци од различни видови китови и пет заедници формирани околу нивните потонати трупови – специфичен длабокоморски екосистем што се развива по нивното угинување.

Во ова подрачје се откриени фосили, како од изумрени, така и од сè уште постојни видови клунести китови, познати по тоа што нуркаат на големи длабочини.

Остатоците датираат од пред 5,3 милиони години, врз основа на датирањето пресметано од атомски изотопи, се наведува во истражувањето.

Истражувачите истакнуваат дека проучувањето на оваа зона овозможува клучни сознанија за потеклото, палеоекологијата и динамиката на популацијата на клунестите китови од ерата на плиоценот, па сè до денес.