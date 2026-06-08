- Настанот, на кој Анадолу беше глобален комуникациски партнер и кој се одржа на 4 и 5 јуни во Анкара, беше домаќин на бројни учесници од јавниот и приватниот сектор

Настанот „AI Tomorrow Summit 2026“ остави белег со „бура на идеи“ за вештачката интелигенција - Настанот, на кој Анадолу беше глобален комуникациски партнер и кој се одржа на 4 и 5 јуни во Анкара, беше домаќин на бројни учесници од јавниот и приватниот сектор

Настанот „AI Tomorrow Summit 2026“, организиран од Здружението за политики за вештачка интелигенција (AIPA) во главниот град на Турција, Анкара, заврши со сесии на кои вештачката интелигенција беше разгледана во сите нејзини аспекти.

Настанот, на кој Анадолу беше глобален комуникациски партнер и кој се одржа на 4 и 5 јуни во Анкара, беше домаќин на бројни учесници од јавниот и приватниот сектор.

На настанот, кој се одржа по 11-ти пат и на кој вештачката интелигенција беше разгледана од сите аспекти, се собраа бројни учесници од јавниот и приватниот сектор, меѓу кои потпретседателот на Турција, Џевдет Јилмаз, министерот за земјоделство и шумарство Ибрахим Јумакли, министерот за трговија Омер Болат, претседателот на Комисијата за истражување на вештачката интелигенција при Големото народно собрание на Турција (ТБММ), Фатих Донмез, како и заменик-министерот за индустрија и технологија Зекерија Чошту.

На првиот ден од „AI Tomorrow Summit 2026“ се одржаа сесиите „Обликување на иднината со вештачка интелигенција и блокчејн“, „Вештачка интелигенција и облак за јавниот сектор во Турција: Нова ера во јавните иновации“, „Петте слоеви на економијата на вештачката интелигенција – синџирот на вредност на вештачката интелигенција од енергија до апликации“, „Трансформацијата на трговијата со вештачка интелигенција во Векот на Турција“, „Екосистемот на вештачката интелигенција во Турција: Домашни иновации за регионално влијание“, „Нова ера во мобилноста“, „Новиот ум на трговијата: Еволуцијата на платформската економија со вештачка интелигенција“, „Бизнис-светот во ерата на вештачката интелигенција: Нови правила на игра, нови можности“, „Повеќето лица на вештачката интелигенција“, како и „Историјата на музиката на вештачката интелигенција со дигитални уметности и симулација“.

- На маса ставени и 6G и паметните мрежи -

На вториот ден од настанот, со учество на потпретседателот Јилмаз, беше одржана специјална сесија насловена „Вештачка интелигенција во Векот на Турција: Стратегија и визија“.

Потоа беше потпишан протокол за соработка меѓу Стопанската комора на Анкара (ASO) и AIPA. Со протоколот се цели кон поширока примена на вештачката интелигенција во индустријата, како и поддршка на процесите на дигитална и зелена трансформација.

Од друга страна, на настанот беа одржани сесии на различни теми, меѓу кои „Вештачка интелигенција во воздухопловниот сектор“, „Вештачка интелигенција како мултипликатор на сили во оперативниот центар за кибербезбедност“, „Мрежни технологии во ерата на вештачката интелигенција: 6G и паметни системи“, „Паметна мрежа: Како вештачката интелигенција ја редефинира поврзаноста и создава нова вредност“, „Јавната администрација во 2035 година: Вештачката интелигенција и дигиталниот суверенитет ја преобликуваат иднината“, како и „Глобално управување со вештачката интелигенција: Потрага по заеднички пат“.

„AI Tomorrow Summit 2026“ заврши со церемонијата на доделување награди организирана по сесиите и со завршниот говор на претседателот на AIPA, Зафер Кучукшабаноглу.