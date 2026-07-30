Кина лансираше нови сателити за тестирање на комуникациска технологија - Лансирањето ја означи 660-тата лет-мисија на серијата носечки ракети „Долг марш“

Кина денес испрати нови сателити за тестирање на комуникациска технологија во вселената, кои успешно влегоа во своите предвидени орбити, објавија државните медиуми, јавува Анадолу.

Сателитите беа лансирани со модифицирана носечка ракета „Долг марш-6“ од Центарот за лансирање сателити „Таијуан“ во северната провинција Шанси, соопшти новинската агенција „Синхуа“.

Тие главно ќе се користат за услуги како што се сателитски комуникации, радиодифузија и телевизија и пренос на податоци, како и за извршување поврзани технолошки тестови и верификација.

Ова ја означи 660-тата лет-мисија на серијата носечки ракети „Долг марш“.