- Сателитот беше лансиран со носечката ракета „Долг марш-4Б“ од Центарот за лансирање сателити Џиукуан во Северозападна Кина

Кина го лансираше океанографскиот сателит „Хаијанг-2Е“ во вселената - Сателитот беше лансиран со носечката ракета „Долг марш-4Б“ од Центарот за лансирање сателити Џиукуан во Северозападна Кина

Кина денес успешно го лансираше сателитот „Хаијанг-2Е“ во планираната орбита, со што дополнително ги прошири капацитетите на земјата за набљудување на океаните, објавија државните медиуми, пренесува Анадолу.

Сателитот беше лансиран со носечката ракета „Долг марш-4Б“ од Центарот за лансирање сателити Џиукуан во Северозападна Кина во 7:46 часот по локално време.

Оваа мисија беше 654. лет на серијата ракети „Долг марш“, која претставува едно од семејствата на ракети-носачи со најголема активност во светот.

Според ЦГТН, сателитот „Хаијанг-2Е“ првенствено ќе се користи за заштита на поморските права и интереси на Кина, за подобрување на напорите за спречување и ублажување на катастрофите, поддршка на развојот на морските ресурси и унапредување на морските научни истражувања.

Се очекува вселенското летало да ја зајакне способноста на Кина за следење на состојбата на океаните преку обезбедување податоци за поморското управување, набљудувањето на животната средина и научните студии.

Лансирањето е дел од пошироките напори на Кина за проширување на нејзината мрежа за набљудување на Земјата од вселената и подобрување на примената на сателитската технологија во поморскиот и еколошкиот сектор.

Последните години Кина го забрза распоредувањето сателити за далечинско набљудување и следење на океаните, со цел да се поддржат навигацијата, климатските истражувања, одговорот на катастрофи и одржливото користење на морските ресурси.

Лансирањето се одвиваше според планот, при што сателитот успешно влезе во предвидената орбита.