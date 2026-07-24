- Леталото може да превезе еден пилот и пет патници, да постигне брзина до 200 километри на час и да помине околу 200 километри со едно полнење

Казахстан на пат да стане првата централноазиска земја што ќе воведе услуга за воздушно такси - Леталото може да превезе еден пилот и пет патници, да постигне брзина до 200 километри на час и да помине околу 200 километри со едно полнење

Казахстан се подготвува да стане првата земја во Централна Азија што ќе воведе електрични летала за вертикално полетување и слетување (eVTOL) како воздушни таксија во својот транспортен систем, јавува Анадолу.

Леталото „Просперити eВТОЛ“, развиено од кинескиот производител „АвтоФлајт“, беше претставено за време на демонстрациски лет на хиподромот „Казанат“ во главниот град Астана. Настанот беше организиран од казахстанската група „Алатау адвансед ер груп“ (AAAG) во соработка со „АвтоФлајт“.

Леталото може да превезе еден пилот и пет патници, да постигне брзина до 200 километри на час и да помине околу 200 километри со едно полнење.

Услугата за летечко такси се очекува да започне во Алатау, нов град што се гради од темел во рамките на концептот за дигитален град на Казахстан.

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Говорејќи за Анадолу, директорот за односи со инвеститори во AAAG, Дањар Утеулин, изјави дека технологијата за летечко такси сè уште е во рана фаза на развој низ светот и досега е усвоена од ограничен број земји.

Фотографија : Meiramgul Kussainova/AA

Осврнувајќи се на слични проекти во Соединетите Држави, Кина, Јужна Кореја, Обединетите Арапски Емирати и неколку европски земји, Утеулин изјави: „Казахстан е меѓу првите 10 земји во светот што ја развиваат и ја применуваат оваа технологија. Во Централна Азија, ние ќе бидеме први.“

Тој рече дека проектот за летечко такси е важен дел од визијата за паметен град на Алатау, истакнувајќи дека градот се гради околу новите технологии и дека воздушните таксија ќе служат како клучна компонента на неговиот паметен транспортен систем. Тој додаде дека ваквите проекти ќе го направат Алатау попривлечен за меѓународните инвеститори.

- Комерцијалните летови се планирани за крајот на 2028 или почетокот на 2029 година -

Утеулин изјави дека воздушните таксија првично ќе функционираат како комерцијална услуга, но се очекува трошоците да се намалуваат со проширувањето на флотата, изградбата на дополнителни вертипорти и зголемувањето на фреквенцијата на летовите. „Долгорочната цел“, рече тој, „е да се намалат цените на нивото на премиум услугите за земски такси превоз.“

Во врска со обуката на пилотите, Утеулин рече дека проектот ќе се потпира на постојните пилоти на хеликоптери и авиони со фиксни крила наместо да обучува нови пилоти од нула, при што производителите на летала ќе обезбедат почетна обука.

Тој изјави дека првите комерцијални услуги за воздушно такси се планирани да започнат кон крајот на 2028 или почетокот на 2029 година меѓу Алатау, Алмати и туристичките дестинации во регионот на Алмати, пред постепено да се прошират низ цел Казахстан.

Претходно оваа година, Казахстан усвои ново законодавство со кое за прв пат се доделува правен статус на еВТОЛ-леталата, вертипортите и системите за управување со беспилотен воздушен сообраќај.