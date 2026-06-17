- Партнерството ќе биде фокусирано на развој и производство на „далечински управувани воздухопловни системи од следната генерација“

Италија го одобри партнерството за производство на дронови меѓу „Леонардо“ и турската компанија „Бајкар“ - Партнерството ќе биде фокусирано на развој и производство на „далечински управувани воздухопловни системи од следната генерација“

Италијанските власти го одобрија планираното заедничко вложување меѓу одбранбената компанија „Леонардо“ и турската компанија „Бајкар“. Партнерството ќе се фокусира на создавање софистицирани беспилотни летала од следната генерација, објави италијанскиот весник „Ил Месаџеро“, пренесува Анадолу.

Советот на министри на Италија го одобри договорот според правилата за „Златна моќ“ на земјата, дозволувајќи формирање на заедничка компанија во сооднос 50:50 меѓу „Леонардо“ и „Бајкар“, под услов да се исполнат низа услови и барања, пренесува весникот.

Правилата за „Златна моќ“ ѝ овозможуваат на италијанската Влада да ги разгледа и да наметне услови за инвестиции кои вклучуваат стратегиски важни сектори како што се одбраната и националната безбедност.

Партнерството ќе биде фокусирано на развој и производство на „далечински управувани воздухопловни системи од следната генерација“.

Одобрувањето, поддржано од министерот за одбрана Гвидо Крозето, се случи пред истекот на законски предвидениот рок, според наводите.

Според условите поврзани со договорот, меѓународните деловни активности мора да бидат насочени само кон земји усогласени со политиките на ЕУ и НАТО, со цел да се заштитат стратегиските интереси на Италија и да се осигури континуитетот на синџирот на снабдување.

Италијанските разузнавачки агенции исто така побараа мерки за заштита на доверливите информации и чувствителните технологии вклучени во потфатот, со цел да се намали ризикот од губење на националните технолошки капацитети, објави весникот.

За „Леонардо“, договорот обезбедува пристап до пазарот на дронови за кој компанијата проценува дека ќе вреди 100 милијарди евра во следната деценија.

За „Бајкар“, еден од водечките светски извозници на дронови, се очекува партнерството да го зајакне пристапот до европските одбранбени пазари преку индустриската база на Италија.

Според претходните изјави цитирани од весникот, се очекува во соработката да учествуваат капацитетите во Ронки деи Леџонари, Торино, Гротаље и Рим Тибуртина.

Одобрувањето од Владата следуваше по кратка дискусија на состанокот на Советот на министри на кој присуствуваа високи официјални претставници, вклучително и министерот за надворешни работи Антонио Тајани и Крозето, според наводите.

Договорот сега е оперативен, според „Ил Месаџеро“.

„Леонардо“ и „Бајкар“ потпишаа меморандум за разбирање во март минатата година за основање на заедничка компанија, која беше официјално промовирана во јуни 2025 година под името „ЛБА Системс“.