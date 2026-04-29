Истражување: Загадувањето на воздухот во рана бременост поврзано со задоцнет развој на говорот кај бебињата - Истражувањето спроведено од истражувачи од Кралскиот колеџ во Лондон врз 498 новороденчиња, откри дека фетусот изложен на азот диоксид и фини и ултрафини честички во првиот триместар може да покаже задоцнет развој

Фетусот изложен на повисоки нивоа на загадување на воздухот во време на рана бременост може да се соочи со доцнење во развојот на говорот по раѓање, во споредба со оние со помала пренатална изложеност, покажуваат резултатите од новото истражување објавено денес, јавува Анадолу.

Истражувањето спроведено од истражувачи од Кралскиот колеџ во Лондон врз 498 новороденчиња, откри дека фетусот изложен на азот диоксид и фини и ултрафини честички во првиот триместар може да покаже задоцнет развој на говорот по раѓање до својата 18-месечна возраст.

Според истражувањето, ефектите се поизразени кај предвреме родените бебиња, кај кои не е забележано само доцнење во говорот, туку и нарушување на моторните вештини.

Истражувачите истакнаа дека овие наоди укажуваат на тоа дека загадувањето на воздухот несразмерно ги погодува ранливите заедници, изложувајќи ги неродените бебиња на нееднакви здравствени ризици, што ја нагласува потребата од системски промени.

Тие додадоа дека истражувањето, кое е прво од ваков вид во Лондон што ја поврзува пренаталната изложеност на загадување со развојот на доенчињата, има глобални импликации.

Речиси целата светска популација дише воздух што ги надминува границите поставени од Светската здравствена организација, што го прави загадувањето водечки еколошки ризик за здравјето.





