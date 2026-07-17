- „Ова извонредно достигнување“ на првиот воз на водород од индиско производство „ја одразува генијалноста и посветеноста на тимот на Индиски железници...“

Индија го пушти во сообраќај првиот воз на водороден погон во рамки на транзицијата кон чиста енергија - „Ова извонредно достигнување“ на првиот воз на водород од индиско производство „ја одразува генијалноста и посветеноста на тимот на Индиски железници...“

Индија денес го пушти во сообраќај првиот воз на водород во рамките на транзицијата кон чиста енергија, приклучувајќи се кон избрана група земји кои истражуваат железнички транспорт на погон на водород, јавува Анадолу.

Премиерот Нарендра Моди го пушти во сообраќај првиот воз во земјата на погон на водород помеѓу Џинд и Сонипат во северната држава Харијана.

„Индија прави голем скок кон зелена мобилност“, напиша Моди на американската платформа за социјални медиуми X на свеченоста по повод пуштањето во употреба.

„Ова извонредно достигнување“ на првиот воз на водород од домашно индиско производство „ја одразува генијалноста и посветеноста на тимот на Индиски железници. Тоа е горд симбол на... нашата посветеност кон почист транспорт подготвен за иднината“, истакна Моди.

Според Бирото за информации на медиумите на Индија, технологијата на водородни горивни ќелии - која произведува електрична енергија преку хемиска реакција со употреба на водород - се појави „глобално како ветувачка алтернатива на системите за влечење базирани на фосилни горива“.

Првиот „автохтон воз на водород во Индија означува важен чекор во усвојувањето на оваа технологија од следната генерација“, се вели во соопштението на Бирото.

Во него се додава дека клучните карактеристики на возот вклучуваат намалување на зависноста на Индија од увоз на гориво и сместување до 2.600 патници.

Германија, Јапонија, Кина и САД се меѓу земјите што користат возови на водороден погон.

„Бидејќи технологијата е во почетна фаза, проектот ќе обезбеди вредно оперативно искуство. Ова ќе ги поддржи идните примени на мобилност на водороден погон во железничкиот сектор“, соопшти Бирото.

Индискиот министер за железници, Ашвини Ваишнав, рече дека возот „ја одразува посветеноста на земјата кон одржлива мобилност и железничка инфраструктура од светска класа“.