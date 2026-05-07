Земјите на ЕУ ќе ги забранат апликациите со вештачка интелигенција за креирање сексуални содржини без согласност - „Денешниот договор за Актот за вештачка интелигенција значително ги поддржува нашите компании преку намалување на тековните административни трошоци“

Земјите членки на Европската Унија и преговарачите на Европскиот парламент денес се согласија да ги забранат апликациите со вештачка интелигенција што се користат за создавање сексуално експлицитни содржини (дипфејк) без согласност, јавува Анадолу.

„Денешниот договор за Актот за вештачка интелигенција значително ги поддржува нашите компании преку намалување на тековните административни трошоци“, соопшти Марилена Рауна, заменик-министерка за европски прашања на кипарските Грци.

„Предлогот е дел од таканаречениот законодавен пакет 'Омнибус VII' во рамките на агендата на ЕУ за поедноставување. Пакетот вклучува предлози за две регулативи кои имаат за цел да ја поедностават дигиталната законодавна рамка на ЕУ и имплементацијата на хармонизирани правила за вештачката интелигенција.“

Во соопштението се додава дека новододадената одредба ги забранува „практиките на вештачката интелигенција кои се однесуваат на генерирање сексуална и интимна содржина без согласност или материјали со сексуална злоупотреба на деца“.

Привремениот договор одредува нови рокови за примена на одложените правила за високоризична вештачка интелигенција: 2 декември 2027 година за самостојните системи и 2 август 2028 година за вештачката интелигенција која е вградена во самите производи, се наведува во соопштението.

Исто така, со договорот се бара од провајдерите да ги регистрираат во базата на податоци на ЕУ дури и оние системи што се изземени од правилата за висок ризик, и повторно се воведува стандардот на „строга неопходност“ при користење чувствителни лични податоци за откривање и коригирање на пристрасноста кај вештачката интелигенција.