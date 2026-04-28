Вработените во Гугл бараат од извршниот директор да го одбие Пентагон за користење на ВИ за доверливи работи

Стотици вработени во Гугл побараа од извршниот директор Сундар Пичаи да не дозволи алатките за вештачка интелигенција на компанијата да бидат користени од страна на Пентагон за доверливи работи, јавува Анадолу.

Во отворено писмо, вработените кои работат на проекти за вештачка интелигенција изразија загриженост поради тековните преговори на компанијата со американското Министерство за одбрана, тврдејќи дека оваа технологија не е соодветна за „доверливи работни задачи“.

„Сметаме дека нашата близина до оваа технологија создава одговорност да ги истакнеме и спречиме нејзините неетички и најопасни употреби“, се вели во писмото.

„Затоа, бараме од Вас да одбиете нашите системи за вештачка интелигенција да бидат достапни за доверливи работи“.

„Сакаме да видиме дека вештачката интелигенција му користи на човештвото“, порачаа тие, „а не да биде користена на нехуман или исклучително штетен начин“.

Како луѓе кои работат во областа на вештачката интелигенција, знаеме дека овие системи „прават грешки“, се наведува во писмото.

Во писмото како примери за тоа како вештачката интелигенција може да биде злоупотребена се цитирани смртоносното автономно оружје и масовниот надзор.

Лошата одлука во оваа фаза би можела сериозно да им наштети на репутацијата на Гугл, на бизнисот и на глобалниот углед, се предупредува во текстот.

Гугл е во преговори со Министерството за одбрана за потенцијално користење на вештачката интелигенција на оваа компанија за доверлива работа, се вели во извештајот на „Информејшн“.

Претходно годинава, „ОпенАИ“ постигна договор со Пентагон кој вклучуваше согласност технологијата да не се користи за домашен надзор од големи размери или за контрола на автономно оружје.