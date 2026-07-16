- „Белгија моментално се потпира на француски сателити за воени снимки и може да бара снимки од системот само по неколку минути секој ден“

Белгија ќе развие прва воена сателитска констелација до 2030 година - „Белгија моментално се потпира на француски сателити за воени снимки и може да бара снимки од системот само по неколку минути секој ден“

Белгија ќе инвестира повеќе од 200 милиони евра за развој на својата прва независна воена сателитска констелација, изјави денес министерот за одбрана Тео Франкен, во потег насочен кон намалување на зависноста на земјата од странски сателитски снимки, пренесува Анадолу.

Во изјава за весниците „Де Тиџд“ и „Л'Ехо“ за време на посетата на САД, Франкен рече дека проектот ќе вклучува „неколку десетици“ сателити и се очекува да стане целосно оперативен до 2030 година.

„Белгија моментално се потпира на француски сателити за воени снимки и може да бара снимки од системот само по неколку минути секој ден“, рече Франкен.

Тој додаде дека планираната констелација има за цел да обезбеди континуиран пристап до сателитски снимки.

„Центарот за вселенска безбедност на Белгиските воздухопловни сили, кој ги координира воените вселенски активности, ќе го надгледува проектот, а ќе биде вклучена и воената разузнавачка служба АДИВ“, истакна министерот.

Франкен рече дека белгиските компании, вклучувајќи го и валонскиот производител на сателити „Аероспејслаб“, би можеле да учествуваат во процесот на набавка.

Тој додаде дека сателитите веројатно ќе бидат лансирани од странски компании како што е СпејсИкс, бидејќи Белгија нема сопствено место за лансирање.

Според Франкен, податоците собрани од сателитскиот систем нема да ѝ служат само на Белгија.

Развојот на констелацијата е веќе во тек, а целосниот оперативен капацитет е планиран до 2030 година.