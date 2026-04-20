Пеќ, прошетка помеѓу историјата и урбаната виталност

Градот Пеќ, кој се наоѓа во западниот дел на Косово, е една од најпривлечните дестинации за посетителите благодарение на спојот на историското наследство, богатата природа и урбаната виталност, јавува Анадолу.

Централниот плоштад на градот, кој служи како место за средби на жителите и туристите, се карактеризира со секојдневна живост и современа архитектура преплетена со традиционални елементи.

Покрај плоштадот тивко жубори реката Лумбарди, долга околу 60 километри, која му дава на просторот посебна атмосфера и природна свежина. Кејовите на реката се претворени во омилени простори за прошетка и релаксација.

На само неколку метри од плоштадот, Старата чаршија на Пеќ сè уште го чува некогашниот трговски дух на градот, каде што има занаетчиски дуќани, традиционални локали и карактеристични улички со калдрма.

Меѓу најважните објекти на културното наследство во градот е Бајракли џамија, која се наоѓа во Старата чаршија. Овој споменик од османлискиот период сведочи за вековната историја на Пеќ и нејзината важност во верскиот и општествениот развој на регионот.

Исто така, Музејот на градот Пеќ, сместен во историска зграда, претставува значајни етнографски и историски вредности, одразувајќи ги животот и традициите на ова подрачје низ вековите. Во него може да се најдат камења и делови од рани градби уште од вториот и третиот век.

Покрај тоа, градскиот воз на Пеќ, како едно од средствата што го поврзува со косовската престолнина Приштина, му дава на градот посебен ритам и сè уште претставува можност за носталгично патување.

Во Пеќ, каде и да се движите, на хоризонтот се гледаат прекрасните планински венци со снежните врвови, кои му даваат величествен изглед на градот.