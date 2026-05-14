Модни ревии на скромна облека ја истакнаа културната разновидност на КазанФорум 2026 во Русија

Во Казан се одржа модна ревија со колекции на скромна облека од дизајнери од целиот исламски свет и Русија, како дел од Форумот Русија-исламски свет: КазанФорум 2026, јавува Анадолу.

Настанот „Ден на скромната мода“, одржан во Културно-забавниот центар Пирамида во главниот град на Руската Република Татарстан, ги собра дизајнерите, претставниците на индустријата и модните професионалци како дел од културната програма на форумот.

Настанот имаше цел да го промовира развојот на секторот за скромна мода, да ја зголеми меѓународната репрезентативност на дизајнерите и да ја зајакне соработката во модната индустрија меѓу Русија и земјите од исламскиот свет.

Дизајнери од Малезија, Индонезија, Узбекистан, Русија, Туркменистан, Мароко и Пакистан презентираа колекции што комбинираат традиционални мотиви со современи стилови.

Колекциите се состојат од вечерна облека, кежуал-секојдневна облека и парчиња дизајнирани по нарачка што ги отсликуваат скромните модни трендови, додека регионалните културни влијанија се издвојуваа во изборот на ткаенини, шарите и палети на бои.

Организаторите, исто така, планираат состаноци меѓу претставниците на модната индустрија и дизајнерите за време на форумот, со цел да се разговара за можностите за соработка и идниот развој на индустријата.

Седумнаесеттиот КазанФорум, на кој Анадолу е глобален комуникациски партнер, се одржува во Казан, главниот град на Република Татарстан во Руската Федерација, а ќе трае до 17 мај.