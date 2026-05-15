Историски гробници од ерата на Новото кралство на Египет отворени за посетителите во Луксор

Историските гробници на Аменхотеп Рабуја (TT416) и неговиот син Самут (TT417) беа отворени по години ископувања и реставраторски работи во областа Ел-Хокха во Луксор, Египет, пишува Анадолу.

Гробниците, откриени за време на ископувањата извршени во 2015 година и кои датираат од 18. династија од периодот на Новото кралство, содржат ѕидни прикази што ги одразуваат секојдневниот живот и погребните ритуали од таа ера.

Посебно се познати по нивните живописно зачувани, разнобојни мурали што прикажуваат сцени од секојдневниот живот, земјоделството, бербата и складирањето на житото. Прикажани се и занаети, како грнчарството и производството на вино, како и погребни ритуали, меѓу кои и церемонијата „Отворање на устата“.

Двете некрополи го следат типичниот облик на буквата Т карактеристичен за елитата од 18. династија, со попречен ходник и уште еден долг ходник.

Овие, заедно со други неодамна отворени локалитети, како гробницата на Нохт (TT52), се дел од тековните напори на Египет за проширување на туристичките атракции на западниот брег на Луксор.

Новото кралство на Древен Египет, кое се смета за врв на моќта и просперитетот на цивилизацијата, траело од околу 1550 година пр. н. е. до 1070 година пр. н. е. и го вклучувало владеењето на значајни фараони, меѓу кои Хатшепсут, Акхенатон, Тутанкамон и Рамзес II.