- Градот, основан од Александар Македонски во 331 година пред нашата ера и некогашна престолнина на Египет, бил дом на Александрискиот светилник, едно од седумте светски чуда на античкиот свет, како и на Александриската библиотека

Александрија ги привлекува посетителите со својата историја, библиотека и медитеранско крајбрежје - Градот, основан од Александар Македонски во 331 година пред нашата ера и некогашна престолнина на Египет, бил дом на Александрискиот светилник, едно од седумте светски чуда на античкиот свет, како и на Александриската библиотека

Александрија, еден од најзначајните градови на медитеранскиот брег на Египет, секоја година привлекува милиони посетители со библиотеката, палатите и пространите градини, пишува Анадолу.

Градот, основан од Александар Македонски во 331 година пред нашата ера и некогашна престолнина на Египет, бил дом на Александрискиот светилник, едно од седумте светски чуда на античкиот свет, како и на Александриската библиотека, еден од најзначајните центри на знаење во историјата.

Александрија се наоѓа на околу 220 километри северно од сегашниот главен град Каиро, а дотаму може да се стигне по копнен пат за приближно два и пол часа. Во споредба со Каиро, градот има поуреден и позелен изглед.

Александриската библиотека, еден од најважните културни центри во градот, е меѓу најпосетуваните туристички знаменитости.

Фотографија : Osman Bakır/AA

Историската библиотека, за која се смета дека во античкиот период содржела стотици илјади ракописи, била уништена во војни и пожари низ различни историски периоди. Новата библиотека, отворена во 2002 година, со цел да го зачува споменот на историската библиотека, привлекува внимание со современата архитектура. Објектот, кој се наоѓа на брегот на Средоземното Море, покрај милиони книги, располага и со музеи, изложбени простори и истражувачки центри.

Музејот на антиквитети, кој функционира во рамките на новата Александриска библиотека, ги пречекува посетителите со богата колекција што содржи експонати од периодот на фараоните, римскиот, коптскиот и исламскиот период. Во музејот се изложени ракописи, скулптури, надгробни стели, монети, керамички предмети, како и археолошки остатоци откриени при изградбата на современата библиотека.

Музејот, во кој се обединети артефакти од различни цивилизации што оставиле трага во Египет, претставува едно од значајните места што го отсликуваат културното наследство на земјата.

Палатата Монтаза и нејзините пространи градини, кои се наоѓаат во источниот дел на градот, исто така, се меѓу омилените дестинации на посетителите. Палатата, во која се спојуваат турската и фирентиската архитектура, е изградена во 1892 година по наредба на египетскиот хедив Абас Втори, внук на Мехмед Али-паша. Комплексот, кој служел и како летна резиденција на последниот египетски крал Фарук, денес функционира како хотел и државна резиденција за гости.

Со пространите паркови покрај Средоземното Море, пешачките патеки и историските градби, оваа област привлекува голем број посетители особено за време на викендите.

Фотографија : Osman Bakır/AA

Александрискиот светилник, кој се смета за едно од седумте светски чуда на античкиот свет, не е зачуван до денес. Како една од највисоките градби на своето време, со светлината видлива од десетици километри, со векови им служел како ориентација на морепловците. Поголем дел од местото каде што се наоѓал денес е во водите на Средоземното Море. По сериозните оштетувања предизвикани од земјотреси, светилникот целосно исчезнал, а неговите камења биле искористени за изградба на тврдината Кајтбеј.

Меѓу другите значајни знаменитости на Александрија се тврдината Кајтбеј и џамијата Абдул Абас.

Туристичкиот водич Ахмет Абдулазиз, кој работи во Александрија вели дека градот е едно од местата каде што минатото и сегашноста живеат заедно.

„Александрија е еден од најважните центри на медитеранската култура. Посетителите што доаѓаат овде имаат можност да ги видат трагите од античката историја, но и одблиску да се запознаат со современиот начин на живот во Египет“, рече Абдулазиз.