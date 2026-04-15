Автобусите што превезуваат и велосипеди од витално значење за жителите на Хавана поради недостигот на гориво

Во услови на продолжена енергетска криза и недостиг на гориво, таканаречениот „циклобус“ – автобус приспособен за превоз на велосипеди – повторно станува клучно превозно средство за жителите на Хавана, главниот град на Куба, јавува Анадолу.

Во овој автобус на патниците им е дозволено да патуваат со велосипеди и мали мотоцикли, нудејќи практична алтернатива во време кога бензинот е тешко достапен, а јавниот превоз е ограничен.

Бидејќи улиците сè повеќе се исполнети со лесни превозни средства, многу жители се потпираат на циклобусот како достапен и економичен начин на движење низ градот.

Иако автобусот постои со децении, во последниот период повторно добива на значење поради ограничувањата на гориво што сериозно влијаат врз секојдневниот транспорт.

Американскиот претседател Доналд Трамп на 29 јануари потпиша извршна наредба со која се воведува ограничување на гориво за Куба и се заканува со санкции за земјите што ја снабдуваат островската држава со нафта, опишувајќи ја Хавана како „невообичаена закана“ за САД.

Трамп на 27 март изјави дека Куба е „следна“ по воените операции против Иран, додавајќи дека островот наскоро ќе се соочи со колапс.