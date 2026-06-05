- Во проектот, што започна во септември 2025 година, 280 ученици собираа пластични капачиња од шишиња околу 7 месеци. Капачињата, доставени во април, беа сортирани според бојата и големината

Ученици претворија 50 илјади пластични капачиња во уметничко дело - Во проектот, што започна во септември 2025 година, 280 ученици собираа пластични капачиња од шишиња околу 7 месеци. Капачињата, доставени во април, беа сортирани според бојата и големината

Во градот Согут во турската област Билеџик, 280 ученици создадоа ѕидна декорација од 10 квадратни метри која го прикажува подводниот свет, користејќи 50.000 фрлени пластични капачиња од шишиња што ги собираа речиси 7 месеци, пишува Анадолу.

Проектот „Рециклирана пластика“, воден од наставничката по визуелни уметности во училиштето „Ертугрулгази“, Хатиџе Давуџа Тумер, вклучуваше ученици кои собираа капачиња од шишиња од нивните домови и околината.

Во проектот, што започна во септември 2025 година, 280 ученици собираа пластични капачиња од шишиња околу 7 месеци. Капачињата, доставени во април, беа сортирани според бојата и големината.

Фотографија : Atahan Gezer/AA

Тумер, која го дизајнираше декорот со Земјата во центарот и морскиот свет, како што се китови, октоподи и корали околу неа, започна да работи на проектот со своите ученици на почетокот на мај.

Тумер и нејзините ученици, кои ги залепија капачињата од шишиња на ѕид висок 2 метри и широк 5 метри на првиот кат од училиштето користејќи силикон, ја завршија декорацијата кон крајот на мај.

Директорката на училиштето, Исмаил Тилмач, за новинарот на АА изјави дека Тумер и нејзините ученици создале уметничко дело.

Тилмач објасни дека имале за цел да всадат свест за „екологија“ и „нула отпад“ кај децата и ѝ се заблагодари на Тумер за проектот.

- „Дадовме нов идентитет на отпадните пластични капачиња од шишиња“ -

Наставничката по визуелни уметности Тумер изјави дека употребата на рециклирани материјали во уметноста станува сè пораспространета.

Изразувајќи ја својата желба да им ја доближи употребата на овие материјали на своите ученици, Тумер рече: „Дадовме нов идентитет на отпадните пластични капачиња од шишиња. Нашите ученици вложија многу труд. Се забавувавме. Работевме во слоеви. На некои места има 3 слоја капачиња“.

Тумер нагласи дека во декорацијата ги вклучиле сините и зелените тонови на Земјата и морскиот свет за да создадат тема за „рециклирање“.

Тумер нагласи дека морските суштества многу страдаат од отпадот, додавајќи дека ќе продолжат да ја подигнуваат свеста кај учениците со слични проекти во иднина.

Халил Дилгер, еден од учениците од проектот, истакна дека се забавувале за време на фазата на изработка.

„Собравме кеси полни со капачиња од шишиња. Во оваа фаза, направив свои кутии за собирање капачиња од шишиња. Ги собирав капачињата во нив. Кога ја гледам декорацијата, го гледам трудот што го вложивме“, рече Дилгер.

Ученичката Назифе Буглем Туна, пак, истакна дека пластичниот отпад не е ѓубре и нагласи дека тој треба да се рециклира.