Турција обезбеди враќање на антички артефакт од Смирна од музеј во САД

Турција обезбеди враќање на мермерна глава од античкиот град Смирна, која се наоѓаше во Соединетите Американски Држави (САД), изјави денес турскиот министер за култура и туризам Мехмет Нури Ерсој, јавува Анадолу.

Во изјава споделена на турската социјална мрежа „НСосјал“, Ерсој наведе дека артефактот, кој претходно бил дел од колекцијата на Музејот на уметност во Денвер, е репатриран по научна верификација на неговото потекло.

Тој појасни дека извештаите од 1934 година и експертските анализи потврдиле дека артефактот потекнува од ископувањата на агората во античкиот град Смирна и датира од периодот на Теодосиј.

За мермерната глава, за која се верува дека датира од 5 век од н. е., Ерсој рече дека била изнесена во странство по илегален пат.

„Преку соработка и конструктивен дијалог со Музејот на уметност во Денвер, го вративме овој артефакт дома“, истакна тој.

„Мермерната глава сега е изложена во Археолошкиот музеј во Измир“, додаде министерот, заблагодарувајќи им се на тимовите од Генералниот директорат за културно наследство и музеи, како и на сите вклучени во процесот.

„Со одлучност ќе продолжиме да го штитиме нашето културно наследство“, порача Ерсој.