- Познат како еден од најважните центри на туркиската цивилизација, градот има голем број споменици и локалитети со голема историска вредност поврзани со културниот развој на регионот

Туркистан, духовната престолнина на туркискиот свет богата со историско и културно наследство - Познат како еден од најважните центри на туркиската цивилизација, градот има голем број споменици и локалитети со голема историска вредност поврзани со културниот развој на регионот

Казахстанскиот град Туркистан, кој е прогласен за духовна престолнина на туркискиот свет, продолжува да го привлекува вниманието на домашните и странските посетители со своето богато историско и културно наследство, јавува Анадолу.

Познат како еден од најважните центри на туркиската цивилизација, градот има голем број споменици и локалитети со голема историска вредност поврзани со културниот развој на регионот.

Фотографија : Mustafa Hatipoğlu/AA

Меѓу нив се издвојува мавзолејот на Хоџа Ахмет Јасеви, кој се смета за еден од најважните споменици на духовното и архитектонското наследство на туркискиот свет.

Додека секојдневниот живот во овој административен центар на истоимениот регион во Казахстан се одвива со вообичаениот ритам, градот истовремено бележи значителен прилив на туристи кои доаѓаат да ги видат неговите знаменитости.

Фотографија : Mustafa Hatipoğlu/AA

Туркистан, со својата вековна историја и автентична архитектура, се етаблира како една од клучните туристички дестинации во Централна Азија, успешно спојувајќи го духовното наследство со современиот начин на живот.