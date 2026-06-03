- Oваа промена е означена како неопходна бидејќи одржувањето на локалитетот кој е под заштита на УНЕСКО чинело 44.000 евра дневно

Туристите ќе плаќаат влезница од 12 евра за посета на Келнската катедрала - Oваа промена е означена како неопходна бидејќи одржувањето на локалитетот кој е под заштита на УНЕСКО чинело 44.000 евра дневно

Туристите кои ја посетуваат Келнската катедрала, едно од најпрепознатливите места во Германија, од наредниот месец ќе плаќаат влезница од 12 евра, објавија црковните власти, јавува Анадолу.

Раководителот на катедралата, Клеменс ван де Вен, изјави дека оваа промена е неопходна бидејќи одржувањето на локалитетот кој е под заштита на УНЕСКО чини 44.000 евра дневно, што е предизвикано од зголемените трошоци за одржување, безбедност и оперативни работи.

На туристите им беше препорачано однапред да купат билети. Онлајн продажбата треба да започне на 15 јуни, при што билетите ќе бидат достапни и до три месеци однапред. Посетителите без дигитален пристап ќе можат да купат билети во канцеларијата на катедралата во близина на самиот локалитет.

Според новите правила, децата на возраст до 13 години, лицата со тешка попреченост и нивните придружници ќе имаат бесплатен влез. Намалена цена на билетот од 6 евра ќе биде достапна за учениците на возраст од 14 години и постарите лица и студентите.

Црковните водачи нагласија дека пристапот ќе остане бесплатен за оние кои присуствуваат на богослужби, се молат приватно или палат свеќи.

За да се овозможи ова, ќе бидат направени посебни зони за влез во монументалната готска зграда. Катедралата исто така има намера да понуди бесплатен влез за време на одредени црковни празници и избрани специјални настани.

Официјалните лица истакнаа дека не очекуваат воведувањето на влезницата значително да го намали бројот на посетители, кој инаку се проценува на околу 6 милиони луѓе годишно.

Сепак, одлуката предизвика критики во Келн и пошироко, вклучително и од поранешната архитектка на катедралата, Барбара Шок-Вернер.

„Посетата на катедралата не треба да им биде достапна само на оние кои се во добра финансиска состојба“, изјави Шок-Вернер за германскиот јавен сервис ВДР.

„За мене, мора да постојат и простори кои се ослободени од комерцијализација“, додаде таа.

Шок-Вернер додаде и посочи дека подобро решение би било поинаков модел на финансирање, како што е основање на фондација или посебен наменски фонд за поддршка.