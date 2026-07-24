- Во колекцијата на 68-годишниот Ејупхан Ејубоглу, кој живее во округот Тарсус во Мерсин, има повеќе од 40 илјади антиквитети

Подарок од мајка му ја разбудил љубовта кон антиквитетите, а за колекцијата купил трикатен историски конак - Во колекцијата на 68-годишниот Ејупхан Ејубоглу, кој живее во округот Тарсус во Мерсин, има повеќе од 40 илјади антиквитети

Ејупхан Ејубоглу, кој во Мерсин се заинтересирал за антиквитети благодарение на подарокот од мајка му, веќе половина век ја изложува својата колекција во трикатен историски конак, пишува Анадолу.

Ејубоглу, 68-годишен жител на округот Тарсус, почнал да собира антиквитети уште во средношколските години, кога од мајка му добил подарок - поштенска марка.

Неговиот интерес за антиквитетите од ден на ден растел, а во меѓувреме собрал повеќе од 40 илјади предмети, од радија до грамофони, од машини за пишување до машини за шиење и разгледници.

Ејубоглу, кој ја продал фабриката за тули што со години ја водел и заминал во пензија, во 2021 година го купил трикатниот историски конак во населбата Шехиткерим за својата колекционерска страст да ја претстави на поголем простор.

Фотографија : Arif Ayhan Korkmaz/AA

По завршувањето на работите за обновување, Ејубоглу ја преселил колекцијата што ја собирал 50 години во конакот и во 2023 година историската зграда ја претворил во уметничка галерија.

Во зградата, која може да ја посетат љубителите на колекционерството, се изложени многубројни предмети, како поштенски марки, радија, грамофони, фонографи, латерни, часовници, гасни ламби, магнетофони, машини за пишување, приврзоци за клучеви, значки и разгледници.

Ејупхан Ејубоглу за Анадолу изјави дека неговиот живот се сменил благодарение на поштенската марка што му ја подарила мајка му.

Фотографија : Arif Ayhan Korkmaz/AA

Раскажувајќи дека љубовта кон антиквитетите со текот на времето се претворила во начин на живот, Ејубоглу вели: „Мојот најстар предмет е хартиена латерна стара 136 години. Во мојата колекција има и тутјена латерна стара 133 години, како и фонографи од моделите 1902 и 1905 година. Сите тие се функционални модели и може да се слушаат.“

- „Луѓето што доаѓаат се возбудуваат велејќи: 'И ние го имавме ова.'“ -

Ејубоглу истакна дека љубителите на антиквитетите, како и тој, често доаѓаат да ја разгледаат колекцијата.

„Особено повеќе доаѓаат луѓе од странство. Оној што ќе дојде овде, како да се враќа во минатото низ временски тунел. Постарите посетители се возбудуваат велејќи: 'И ние го имавме ова.' На предметите што ми се подарени им ставам етикета и ги изложувам. Така ги чувам имињата на тие луѓе. Првиот кат од оваа зграда го користиме како кафуле, а другите два ката како изложбен простор. Ги очекуваме посетителите“, рече тој.