- „Лицемерните одговори на ЕБУ во врска со злосторствата на Русија и Израел ја отстранија секоја илузија за наводната ‘неутралност’ на Евровизија. Во 2022 година ЕБУ изјави дека присуството на Русија ќе го ‘наруши угледот на натпреварот‘”

Повеќе од 1.000 уметници повикаа на бојкот на Евровизија поради учеството на Израел - „Лицемерните одговори на ЕБУ во врска со злосторствата на Русија и Израел ја отстранија секоја илузија за наводната ‘неутралност’ на Евровизија. Во 2022 година ЕБУ изјави дека присуството на Русија ќе го ‘наруши угледот на натпреварот‘”

Повеќе од 1.000 музичари и културни работници денес потпишаа отворено писмо со кое повикуваат на бојкот на Изборот за песна на Евровизија поради учеството на Израел, соопшти иницијативата што стои зад овој апел, јавува Анадолу.

Споменатото писмо, на иницијатива на „No Music for Genocide“, ги повикува уметниците, јавните сервиси, членовите на екипите и обожавателите да застанат во поддршка за настанот доколку Европската радиодифузна унија (ЕБУ) не го исклучи израелскиот јавен сервис КАН.

Претходно иницијативата успешно ги убеди уметниците да забранат емитување на нивната музика на стриминг платформите во Израел.

Меѓу потписниците се и истакнати уметнички имиња, меѓу кои Брајан Ино, Масив Атак, Ниикап и Роџер Вотерс, заедно со поранешните победници на Евровизија Емели де Форест и Чарли Мекгетиган.

Во писмото се наведува дека тоа што му е дозволено на Израел да се натпреварува, додека Русија е суспендирана од натпреварот поради војната во Украина од 2022 година, го разоткрива она што потписниците го опишуваат како лицемерие во политиките на ЕБУ.

„Лицемерните одговори на ЕБУ во врска со злосторствата на Русија и Израел ја отстранија секоја илузија за наводната ‘неутралност’ на Евровизија. Во 2022 година ЕБУ изјави дека присуството на Русија ќе го ‘наруши угледот на натпреварот‘,” се наведува во писмото.

„Сепак, над 30 месеци геноцид врз Газа, заедно со етничко чистење и кражба на земја на окупираниот Западен Брег, не се сметаат за доволни за да се примени иста политика кон Израел”, се додава во писмото.

Уметниците ја обвинија ЕБУ за ерозија на нејзината наводна неутралност и ги повикаа лицата од музичката индустрија да заземат став, порачувајќи дека „пасивното молчење не е опција”.

Во писмото, исто така, се пофалени јавните сервиси и натпреварувачите за кои се тврди дека се повлекле од националните избори за песна на Евровизија или одбиле да учествуваат во знак на протест, наведувајќи ги организациите од Шпанија, Ирска, Исланд, Словенија и Холандија.

Следната Евровизија треба да се одржи во Австрија помеѓу 12 и 16 мај.

