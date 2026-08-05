- Диего Ибара Санчез вели дека визуелното раскажување треба да ја поттикне јавноста да се соочи со долгорочните човечки последици од конфликтите.

Повеќекратен добитник на „İstanbul Photo Awards“: Фотоновинарството мора да оди подалеку од документирањето на војната - Диего Ибара Санчез вели дека визуелното раскажување треба да ја поттикне јавноста да се соочи со долгорочните човечки последици од конфликтите.

Повеќекратниот добитник на „İstanbul Photo Awards“, шпанскиот документарен фотограф, режисер и едукатор Диего Ибара Санчез, смета дека фотоновинарството треба да ја надмине улогата на обично документирање на војните и да ја поттикне јавноста да се соочи со нивните долгорочни човечки последици, нагласувајќи дека образованието, достоинството и надежта се во срцето на неговата работа, јавува Анадолу.

Ибара Санчез, кој живее и работи во Либан, ја освои првата награда во категоријата „Приказна – секојдневен живот“ за серијата фотографии „Повторно замислување на Сирија“, првата награда во категоријата „Поединечна фотографија – секојдневен живот“ за фотографијата „Образование во Авганистан“ и втората награда во категоријата „Поединечен портрет“ за „Студирање во Авганистан“.

Неговото долгогодишно визуелно раскажување ги истражува човечките последици од конфликтите, настојувајќи да поттикне размислување наместо да ги зацврстува стереотипите.

Соработник на „Њујорк тајмс“ од 2012 година, Ибара Санчез објавувал и за „Франс 24“, „Си-ен-ен“, „Дер Шпигел“, „Ревиста 5В“, „Ное Цирхер цајтунг“, „Диари АРА“, УНХЦР и УНИЦЕФ.

Според неговата биографија, неговите фотографии користат уметнички визуелен јазик за да го надминат класичниот приказ на страдањето и да ја поттикнат публиката да поставува нови прашања за современиот свет.

- Повторно замислување на Сирија

Неговата наградена серија фотографии „Повторно замислување на Сирија“, создадена по нарачка на „Њујорк тајмс“, го прикажува секојдневниот живот во Латакија, Идлиб, Алепо и Дамаск, претставувајќи општество кое се обидува да ја надмине диктатурата и изолацијата, соочувајќи се со неизвесна иднина.

„Ми недостигаше приказната за тоа како една земја повторно се гради“, изјави тој за Анадолу.

Наместо да се фокусира само на разурнувањата, проектот ги прикажува Сиријците кои повторно се враќаат на пазарите, се собираат на јавни места и постепено го обновуваат секојдневниот живот.

„Прикажувам како едно општество оди напред, создава нови мостови и прифаќа ново чувство на заедништво и припадност кон својата земја“, рече тој.

„Мораме да ги раскажуваме и приказните за надежта. Треба да ја покажеме надежта. Треба да создадеме колективна меморија.“

- Документирање на скриената цена на војната

Неговиот долгорочен проект „Украдено образование“, развиван повеќе од десет години во над десет земји, истражува како војната продолжува да влијае врз иднината на децата долго по завршувањето на борбите.

„Не станува збор за уништени болници или патишта. Станува збор за тоа како војната влијае врз образованието“, рече тој.

„Војната не завршува со последниот испукан куршум или кога некој ќе развее знаме. Нејзините психолошки последици одекнуваат со години.“

Една од неговите наградени фотографии прикажува девојчиња кои посетуваат неформално училиште на отворено во авганистанскиот округ Чапархар, каде што недостигот од ресурси и ограничувањата за образованието на девојчињата и натаму го попречуваат пристапот до учење.

Друга фотографија ја прикажува осумгодишната Дуња, која живее во сиропиталиште во Кабул откако нејзиниот татко бил убиен од талибанците.

„Би сакала да продолжам да учам, ако талибанците ми дозволат“, вели девојчето во описот на фотографијата.

„Треба да обратиме внимание на тоа дека оваа генерација е заробена во вкрстениот оган. Тоа не се борци. Тие не држат оружје“, рече Ибара Санчез.

„Мораме да поставуваме прашања за да ги извлечеме гледачите од нивната зона на удобност и да ги натераме да размислат како војната влијае врз цивилите.“

- Да се преиспитува конфликтот, а не да се романтизира

Тој смета дека вистинската документарна фотографија започнува многу пред притискањето на копчето на фотоапаратот.

„Проектот не започнува кога ќе го притиснете копчето. Почнува многу порано, кога ќе почнете да размислувате и да истражувате една идеја“, рече тој.

„Треба да истражуваме, да правиме интервјуа и темелно да се подготвиме пред да почнеме да ја раскажуваме приказната.“

Иако луѓето што живеат во конфликт често се опишуваат како отпорни, Ибара Санчез вели дека не се чувствува удобно со тој термин.

„Во повеќето случаи не ми е пријатно кога го слушам зборот ‘отпорност’. Цивилите фатени во вкрстен оган се принудени да продолжат понатаму. Во тоа нема ништо романтично“, нагласи тој.

Наместо тоа, вели дека настојува да создава фотографии што ќе останат во сеќавањето на луѓето.

„Се обидувам со светлина да насликам моменти што понекогаш се болни… за да создадам меморија, да го привлечам вниманието на гледачот и да испратам порака.“

Како наставник и татко, тој објасни дека неговата посветеност на документирањето на образованието започнала по посетата на училиштата оштетени од бомбардирања во пакистанската долина Сват по поразот на талибанците, искуство што дополнително било засилено по нападот врз активистката за образование Малала Јусафзаи.

- Одговорноста на визуелното раскажување

Говорејќи за одговорноста на документарните фотографи, Ибара Санчез истакна дека почитта кон луѓето што се фотографираат е од суштинско значење.

„Раскажуваме приказни за беда и страдање. Мора да ги почитуваме протагонистите на нашите приказни“, рече тој.

Тој ги опиша фотографите како „мост“ меѓу заедниците погодени од конфликтите и светската јавност, бидејќи „им даваат лица на бројките“.

Осврнувајќи се на развојот на вештачката интелигенција, Ибара Санчез оцени дека технологијата ја менува професијата, но дека кредибилитетот останува клучен.

„На крајот, мора да остане посветеноста на вистината“, рече тој.

Иако вештачката интелигенција може да олесни дел од работните процеси, додаде дека „машината никогаш нема да ја има душата на еден раскажувач“.

Ибара Санчез го пофали и „İstanbul Photo Awards“ затоа што им овозможува меѓународна платформа на фотографите во време кога можностите во професијата се намалуваат.

„İstanbul Photo Awards е единствена можност фотографите од целиот свет да ја претстават својата работа и својата лична визија пред публиката“, рече тој.

„Неизмерно сум благодарен што мојата работа е наградена на İstanbul Photo Awards. Градењето мостови меѓу различните култури секогаш е извонредна можност.“

- „İstanbul Photo Awards“

„İstanbul Photo Awards“ во организација на Анадолу и со поддршка на „Турксел“ како комуникациски спонзор, прерасна во едно од најзначајните меѓународни признанија во областа на фотоновинарството, промовирајќи ја уметноста на визуелното раскажување и насочувајќи го вниманието кон важни глобални теми.