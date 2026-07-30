- Неговите родители во 2021 година започнале да му пуштаат мехтерски маршеви на својот син Емир Алп, со цел полесно да го разбудат

Петгодишниот Емир Алп стана најмлад член на бендот за османлиски маршеви - Неговите родители во 2021 година започнале да му пуштаат мехтерски маршеви на својот син Емир Алп, со цел полесно да го разбудат

Интересот на петгодишниот Емир Алп Оздемир, кој живее во турскиот град Бурса, за мехтерските маршеви уште од најмала возраст, со текот на времето го направи најмлад доброволен член на историскиот Бурса Мехтер бенд, пишува Анадолу.

Угур Оздемир и Бетул Оздемир во 2021 година започнале да му пуштаат мехтерски маршеви на својот син Емир Алп, со цел полесно да го разбудат.

Со текот на времето Емир Алп ги научил маршевите напамет, дома користел лонци и тави како тапани за да држи ритам, а со флејтата се обидувал да свири како со зурла.

Фотографија : Sergen Sezgin/AA

Имитирајќи ги маршевите на мехтер, Емир Алп го покажувал својот интерес пеејќи маршеви секаде каде што одел.

Неговото семејство, пак, за да го поддржи овој интерес, редовно го носело Емир Алп на мехтерските настапи во Музејот на освојувањето на Бурса „Панорама 1326“. Претседателот на Управниот одбор на Здружението на историскиот Бурса Мехтер бенд, Месут Озкесер, забележувајќи ја возбудата на детето што внимателно ги следело настапите од првиот ред, го поканил Емир Алп на сцената за време на еден настап.

Емир Алп, кој првпат застанал на сцената, брзо се вклопил во мехтер тимот, а потоа почнал да настапува со екипата четири дена во неделата, облечен во мехтерска униформа.

За време на настапите Емир Алп оди покрај водачот на мехтерот и станува центар на вниманието на публиката.

- „Насекаде пееше мехтерски маршеви“ -

Таткото на Емир Алп, Угур Оздемир, за Анадолу изјави дека љубовта на неговиот син кон мехтерот започнала уште во најмала возраст.

Фотографија : Sergen Sezgin/AA

Наведувајќи дека неговото дете постојано слушало мехтерски маршеви дома, Оздемир рече:

„Во парк, на гости, насекаде каде што одевме пееше мехтерски маршеви. Со недели одевме во Музејот на освојувањето на Бурса 'Панорама 1326' за да ги гледаме настапите. Еден ден претседателот Месут го покани нашиот син на сцената. Од тој ден стана дел од Мехтер бенд.“

Оздемир истакна дека настапите многу го усреќуваат Емир Алп, додавајќи:

„Емир Алп не беше заинтересиран за играчки. Само за мехтер. Понекогаш се обидувавме да го оттргнеме, но не успеавме.“

- „Има многу силен музички слух“ -

Претседателот на Управниот одбор на Здружението на историскиот Бурса Мехтер бенд, Месут Озкесер, истакна дека мехтерот е една од важните вредности на турската култура и дека интересот на децата за ова наследство е надежен за иднината.

Наведувајќи дека Емир Алп за кратко време се вклопил во тимот, Озкесер рече:

„Има многу силен музички слух. И покрај возраста, неговиот ритам и начинот на марширање привлекуваат внимание. Нè радува што вакви деца покажуваат интерес кон оваа култура.“