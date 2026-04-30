Отпадниот метал во рацете на младата скулпторка се претвора во уметнички дела - Родум од Самсун, скулпторката Бушра Кара ја засакала скулптурата уште во средношколските денови, благодарение на обуката што ја добила од еден свој наставник

Во своето ателје во турскиот град Ескишехир, 29-годишната скулпторка Бушра Кара со своите префинети уметнички допири го рециклира отпадниот метал, создавајќи дела кои носат естетика, но и функционалност во секојдневниот живот, пишува Анадолу.

Родум од Самсун, Кара ја засакала скулптурата уште во средношколските денови, благодарение на обуката што ја добила од еден свој наставник.

Во потрага по својот уметнички пат, во 2016 година таа станува дел од Одделот за скулптура при Факултетот за ликовни уметности на Универзитетот „Анадолу“. Со дипломирањето во 2020 година, таа храбро зачекорила во светот на професионалната уметност.

Работејќи во своето ателје во Ескишехир со виткање и заварување метални плочи, Кара на отпадните материјали им пристапува со филозофијата на „рециклирање“, претворајќи го грубото лице на металот во естетски и функционални форми кои се пријателски настроени кон природата.

Бушра Кара за Анадолу сподели дека низ академскиот пат ги совладала сите темелни техники, но својот избор во скулптурата го насочила кон металот токму поради неговата вечност и одржливост. Своите суровини најчесто ги пронаоѓа таму каде што другите гледаат само отпад - во срцето на индустриските зони.

Кара истакна дека работата со метал нуди многу предности, додавајќи дека се стекнала и со сертификат за професионална компетентност во областа на заварувањето.

За својот творечки ритуал, Кара вели:

„Понекогаш дизајните ги подготвувам и 7 месеци однапред; во тој период тие созреваат во мојот ум, ги пресоздавам безброј пати. Кога ќе преминам на фазата на изработка, наместо строго да се држам до нацртот, се препуштам на самиот процес. Напредувам според тоа како материјалот ме води, со што доаѓам до спонтани резултати. Таа непредвидливост прави да се чувствувам подобро. Помеѓу првата искра и крајот на едно дело, честопати се раѓа нешто сосема неочекувано.“

Нагласувајќи дека тежината на металот и процесите на обработка понекогаш создаваат тешкотии, таа истакна дека благодарение на техничкото знаење успева полесно да управува со процесот.

- „Металот е поволен материјал за одржлива уметност поради неговата достапност“ -

Нагласувајќи ја врската помеѓу корисното и убавото, таа додава:

„Металот е многу поволен материјал за одржлива уметност бидејќи е лесно достапен. Наместо да купуваме нови материјали, претпочитаме да го користиме отпадот или старите делови што ги набавуваме од отпадите за старо железо. Во процесот во кој напредуваме ’од дел кон целина‘, со индустрискиот материјал создаваме многу покомфорен простор за творење. Додека порано создавав фигуративни дела, сега моите дизајни ги насочувам кон функционалноста. На пример, скулптурата на која работам во моментов може да се користи и како клуб-маса во влезот на домот; се фокусирам на дизајни интегрирани со мебелот.“

Кара вели дека поголемиот дел од денот го поминува во своето ателје, велејќи дека работата за неа е еден вид терапија, свет од кој воопшто не сака да замине.

„Научив многу од културната интеракција за време на моето искуство во Полска преку Еразмус-програмата. Реакциите на луѓето за моите дела се многу убави. Сега, со користењето бои, добивам уште попозитивни коментари.“

Со портфолио од околу 15 групни изложби зад себе, Бушра Кара сонува во иднина да отвори самостојна изложба и да ги изложи своите дела во светските музеи.