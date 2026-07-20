- „Сакам да живеам приземен живот, а наградата никогаш нема да го промени она што сум“, рече тој, додавајќи дека има намера да продолжи да работи уште три години додека пишува за животите на обичните луѓе.

Кинески доставувач на храна ја освои престижната книжевна награда „Лу Ксун“ - „Сакам да живеам приземен живот, а наградата никогаш нема да го промени она што сум“, рече тој, додавајќи дека има намера да продолжи да работи уште три години додека пишува за животите на обичните луѓе.

Кинески доставувач на храна, чии песни го прикажуваат животот на обичните работници, освои една од најпрестижните книжевни награди во Кина. Со овој успех тој привлече големи пофалби затоа што успеа да ги внесе автентичните гласови на народот во официјалните кругови на кинеската литература, пренесува Анадолу.

Добитниците на деветтата книжевна награда „Лу Ксун“ беа објавени во средата, при што Ванг Џибинг, познат како „поетот доставувач“, ја доби наградата во категоријата поезија за својата збирка „Лет на мала височина“, според кинескиот државен весник „Глобал тајмс“.

Наградата „Лу Син“ за литература, која ја организира Кинеското здружение на писатели и се доделува на секои четири години, се смета за едно од најпрестижните книжевни признанија во Кина, со кое се наградуваат најистакнатите дела од современата кинеска литература.

Во изјава за „Глобал тајмс“, Ванг изјави дека чувствувал голем страв и вознемиреност откако неговото дело било влезено во потесниот избор поради големото внимание од јавноста што го следела доделувањето на наградата.

„Бев во неизвесност и исклучително нервозен... Штом сè се дозна, напнатоста попушти“, рече тој.

И покрај тоа што освои една од најпрестижните книжевни награди во земјата, Ванг изјави дека нема намера да ја напушти работата како доставувач на храна.

„Сакам да живеам приземен живот, а наградата никогаш нема да го промени она што сум“, рече тој, додавајќи дека има намера да продолжи да работи уште три години додека пишува за животите на обичните луѓе.

Неговата победа брзо стана актуелна тема на кинеската платформа за социјални медиуми „Сина Веибо“, при што многу корисници го пофалија неговото достигнување како инспирација за обичните луѓе кои ги следат своите страсти.

Културниот истражувач од Пекинг, Ју Џинлонг, за „Глобал тајмс“ изјави дека наградата на Ванг покажува промена во кинеската книжевност, каде што се отвора сè поголем простор за писатели од народот и интернет-креатори, покрај веќе познатите професионални автори.

Книжевната награда „Лу Ксун“ е именувана по Лу Ксун (1881–1936), кој се смета за татко на модерната кинеска литература.