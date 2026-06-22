- Матин Хашеми говореше за наградата што ја доби за својата серија фотографии „Барфи“ за време на изложбата на „İstanbul Photo Awards 2026“ организирана од Анадолу во Анкара

Ирански фоторепортер: Наградата на „İstanbul Photo Awards 2026“ ме инспирира за нови приказни за мир - Матин Хашеми говореше за наградата што ја доби за својата серија фотографии „Барфи“ за време на изложбата на „İstanbul Photo Awards 2026“ организирана од Анадолу во Анкара

Иранскиот фоторепортер Матин Хашеми изјави дека освојувањето на третото место во категоријата „Портрет приказна“ на глобалниот натпревар „İstanbul Photo Awards 2026“ му дава нов поттик да продолжи да го документира секојдневието во Иран преку приказни во чиј фокус се мирот и човековото достоинство, јавува Анадолу.

Хашеми говореше за наградата што ја доби за својата серија фотографии „Барфи“ за време на изложбата на „İstanbul Photo Awards 2026“ организирана од Анадолу во Анкара.

„Мислам дека е голема чест за мене што сум овде“, изјави Хашеми за Анадолу.

„Оваа награда ми помага да ја подобрам мојата работа и ми помага да го објавам мојот труд пред луѓето од целиот свет. Луѓето низ светот можат да го видат моето творештво.“

Наградуваниот серијал фотографии ја раскажува приказната за Ахмад Реза и неговото бело магаренце Барфи, што на персиски јазик значи „снежно“.

Според Хашеми, ова животно станало вистинска сензација на социјалните мрежи во Иран.

Хашеми раскажа дека првпат ја открил приказната на Инстаграм и поминал пет месеци барајќи дозвола за да ги документира Ахмад Реза и Барфи.

Откако конечно добил одобрение, тој отпатувал од својот роден град Тебриз до периферијата на Техеран, каде што поминал еден и пол ден фотографирајќи го нивниот секојдневен живот.

Тој посочи дека еден од најголемите предизвици бил да ја стекне довербата на животното и да ги обезбеди потребните дозволи за фотографирање на магарето во урбани средини, со оглед на тоа што чувањето вакви животни на јавни места во Иран е ограничено.

„Името на мојот серијал фотографии е Барфи. Барфи значи снежно“, рече тој.

Хашеми, кој е фоторепортер и режисер, изјави дека неговата работа е фокусирана на прикажување на обичните луѓе и секојдневниот живот, а не на конфликтите.

„Секогаш се трудам да прикажувам теми кои можат да зборуваат за мир и достоинство“, рече Хашеми, истакнувајќи дека сака да документира животни приказни.

Тој го опиша таквиот вид фотографија како еден од најголемите предизвици во професијата, бидејќи бара градење доверба со луѓето додека верно се документира реалноста.

„Фотографијата на која е документирано секојдневието е една од најтешките работи во светот. Но, за мене таа е толку слатка“, рече тој, додавајќи дека тоа е така затоа што ги познава луѓето и нивните односи.

Коментирајќи ја улогата на фотографијата во ерата на вештачката интелигенција, Хашеми рече дека автентичните документарни слики продолжуваат да будат емоции кај публиката бидејќи презентираат вистински приказни и искуства.

Тој нагласи дека фотографијата и понатаму е моќен медиум способен да пренесе сложени реалности за кратко време и да придонесе за подобро разбирање на општеството.

Роден во 1998 година во Тебриз, Хашеми е фоторепортер, филмски режисер и предавач по фотографија. Тој е добитник на повеќе меѓународни награди и стипендии, меѓу кои се грантовите „Кортона“ и „ДППФ“, како и признанијата од платформaта „ЛенсКалчер“ и наградата за фотографија „Стенин“.

Од своето основање во 2014 година, „İstanbul Photo Awards“ прерасна во платформа која вклучува повеќе од 21.000 учесници, придонесувајќи за фотографијата не само преку награди туку и преку изложби и фотоалбуми во кои се претставени наградените дела.