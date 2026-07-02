- Во турскиот град Адана, здравствениот работник Бурхан Шахин, со виолината од која не се одвојува, придонесува за промоција на врвовите на кои се искачува

Здравствен работник приредува концерти со својата виолина на освоените планински врвови - Во турскиот град Адана, здравствениот работник Бурхан Шахин, со виолината од која не се одвојува, придонесува за промоција на врвовите на кои се искачува

Здравствениот работник Бурхан Шахин од турскиот град Адана, кој се занимава со планинарење, на врвовите каде што се искачува приредува виолински настапи, пишува Анадолу.

33-годишниот Шахин, кој работи како здравствен работник во Државната болница Јурегир, пред 14 години се заинтересирал за планинарењето.

По потребните обуки, Шахин за кратко време се искачил на многу планини во земјата и во странство.

На своите искачувања тој ја носи и својата виолина, а на достигнатите врвови одржува кратки музички настапи.

Шахин ги снима своите виолински изведби и ги споделува на социјалните мрежи, со што придонесува и за промоција на врвовите на кои се искачува.

- „Сметам дека виолината добро се вклопува со планините“ -

Бурхан Шахин за Анадолу изјави дека планинарењето и виолината имаат важно место во неговиот живот.

Тој објасни дека свирењето виолина на врвот е посебно задоволство и дека со музиката се обидува да ја пренесе мирната атмосфера од околината, особено за време на паузите.

Шахин истакна дека виолината е многу емотивен инструмент.

„Планините се средини кои го носат човекот во многу емоции. Се обидов да ги спојам овие две работи. Кога ќе ги комбинирате спортот и инструментот што го свирите, се создаваат убави сцени и моменти. Свирењето виолина на врвот дава посебна слика. Сакам да го украсам тој пејзаж. Сметам дека добро се вклопува со планините“, рече тој.