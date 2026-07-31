- Четириесет и двегодишниот Саид, татко на три деца, изјави дека семејниот занает го научил уште на 12-годишна возраст, а денес го подучува својот син за да обезбеди продолжување на традицијата

Занаетчија од сириски Алепо им ја пренесува 1.400-годишната традиција на обработка на дрво на идните генерации - Четириесет и двегодишниот Саид, татко на три деца, изјави дека семејниот занает го научил уште на 12-годишна возраст, а денес го подучува својот син за да обезбеди продолжување на традицијата

Сирискиот мајстор за ракотворби Ејман Саид, кој во Алепо ја негува уметноста на релјефно украсување на дрво со историја од околу 1.400 години, веќе 30 години го работи семејниот занает и го пренесува на својот син, со цел да ја зачува оваа традиционална вештина, пишува Анадолу.

Работејќи во историските чаршии на Алепо, Саид го спојува дрворезот со сликарството, создавајќи релјефни уметнички дела што придонесуваат за зачувување на културното наследство.

Со традиционални мотиви и арапска калиграфија, Саид му вдахнува живот на дрвото и вложува големи напори за да го зачува занаетот што полека исчезнува.

Низ историјата, оваа уметност, симбол на естетика и префинетост, често се користела за украсување на таваните и ѕидовите на џамиите, црквите и палатите.

Фотографија : Kasim Yusuf/AA

Величествени примери на оваа уметност може да се видат во Салата на престолот во тврдината Алепо и во џамијата „Ал-Акса“ во Ерусалим.

Со промената на животните услови, оваа уметност денес поретко се применува во големи архитектонски објекти, а најчесто се користи за изработка на украсни кутии, слики и мали дрвени предмети.

Во разговор за АА, четириесет и двегодишниот Саид, татко на три деца, изјави дека семејниот занает го научил уште на 12-годишна возраст, а денес го подучува својот син за да обезбеди продолжување на традицијата.

Работејќи во автентичната атмосфера на историската чаршија, Саид истакна дека е решен ова културно наследство да им го пренесе на идните генерации.

Фотографија : Kasim Yusuf/AA

Тој објасни дека релјефното украсување на дрво е еден од најважните елементи на ориенталниот стил на декорација, особено на таваните и ѕидовите на старите арапски куќи и дека процесот започнува со изработка на дизајнот.

Според него, мотивите најпрво се пренесуваат од хартија на дрво, потоа се нанесува специјална смеса направена од растителни материјали, се бои подлогата, се нанесува заштитен слој, релјефните мотиви се бојат со четка, а на крајот делото се завршува со црни контурни линии.

Саид рече дека и по толку години работи со ист ентузијазам. „Овој занает никогаш не здосадува“, рече тој.

Додаде дека секое ново дело му открива нови детали што дополнително го мотивираат.

Тој објасни дека боите и материјалите што се користат во релјефното украсување го менуваат амбиентот на просторот – во простории изложени на сонце се користат тонови што создаваат чувство на свежина, а во потемни простории потопли нијанси.

„Клиентите што доаѓаат во мојата работилница остануваат долго време, ги разгледуваат ѕидовите и таваните и внимателно ги набљудуваат деталите“, рече Саид.

Тој нагласи дека традиционалните ракотворби треба да се зачуваат и изрази надеж дека ќе биде основана традиционална чаршија за занаети, каде што мајстори од различни области ќе може да работат на едно место.

Според него, таков центар би ги обединил занаетите, како релјефно украсување на дрво, обработка на бакар, ткаење и изработка на килими.

„Обединувањето на работилниците не само што ќе спречи исчезнување на занаетите, туку ќе создаде и конкуренција меѓу мајсторите, што ќе придонесе за поквалитетно производство“, рече Саид.