- Гробницата е откриена од холандска археолошка мисија од Универзитетот Лајден во некрополата Шеик Абд ел-Курна на Западниот Брег на Луксор

Гробница стара 3.000 години откриена во близина на египетски Луксор - Гробницата е откриена од холандска археолошка мисија од Универзитетот Лајден во некрополата Шеик Абд ел-Курна на Западниот Брег на Луксор

Археолозите открија гробница стара 3.000 години во близина на јужниот египетски град Луксор, што е најново археолошко откритие за кое египетските власти се надеваат дека ќе помогне во зајакнувањето на туризмот, пренесува Анадолу.

Гробницата е откриена од холандска археолошка мисија од Универзитетот Лајден во некрополата Шеик Абд ел-Курна на Западниот Брег на Луксор, објави Си-би-ес њуз.

Надлежните изјавија дека гробницата е на човек по име Пасер и се верува дека датира од периодот што ги вклучува 19. и 20. династија на Египет.

Експертите ја идентификуваа староста на гробницата врз основа на уметничкиот стил на нејзините натписи. Таа го следи традиционалниот дизајн на приватните тебански гробници од Новото Кралство, со отворен двор што води до капела издлабена во карпа во облик на превртена буква „Т“ и погребни комори под земјата.

Археолозите, исто така, пронајдоа добро зачувани архитектонски карактеристики, како клупа од тули за погребна стела и скали што водат до влезот.

Во гробницата натписите го покажуваат Пасер како им се поклонува на неколку египетски божества и седи со својата сопруга пред жртвена маса.

Тимот соопшти дека ќе продолжи со истражувања и документирање за да се идентификуваат закопаните во гробницата и подобро да се разбере нејзиното историско значење.