Во Скопје се одржа панелот „Баки - султанот на поетите"

Денес во Скопје се одржа панелот „Баки- султанот на поетите“, јавува Анадолу.

На програмата организирана од Институтот „Јунус Емре“ (YEE) во Скопје, по повод 500-годишнината од раѓањето на Баки, еден од најзначајните претставници на класичната турска литература, присуствуваа претставници на турските институции и организации во земјата, претставници на академската фела, студенти и голем број љубители на литературата.

Координаторот на YEE во Скопје, Јунус Дилбер, во своето обраќање истакна дека панелот нема да се ограничи само на разгледување на една личност од полето на литературата, велејќи: „Во оваа програма нема да оценуваме само еден поет, туку и трагите на една голема култура и длабока историја.“

Панелот беше модериран од генералната секретарка на Меѓународниот балкански универзитет, Сејхан Муртезан Ибрахими, а како говорници учествуваа професорот на Универзитетот „Газиосман-паша“ од Токат, Мехмет Џелал Варишоглу, раководителот на Катедрата за источни јазици (ориенталистика) при Филозофскиот факултет на Универзитетот во Тетово, Сулејман Баки и професорот на Меѓународниот балкански универзитет, Локман Туран.

Фокусот на панелот беше ставен на делото на Баки, неговото место во османлиската поезија и неговите влијанија што се протегаат до денес.

Програмата заврши со доделување подароци и со настап на канун од музичарот Џомерт Мула.