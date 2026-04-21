Во Скопје официјално отворен проектот „Балканска младинска школа 2026"

Во Скопје беше официјално отворен проектот „Балканска младинска школа 2026“, реализиран од Здружението Ќопру со поддршка на Претседателството на Турците во странство и сродните заедници (ЈТБ), јавува Анадолу.

На настанот што се одржа во Иновацискиот центар Инокс, кој функционира во рамки на Меѓународниот балкански универзитет (ИБУ), присуствуваа претставници на турските институции и организации во земјата, студенти и голем број гости.

Советникот за образование при Амбасадата на Турција во Скопје, Али Риза Алтунел, во своето обраќање истакна дека поддршката на ЈТБ за проектот е значајна и вредна.

Алтунел му се заблагодари на Здружението Ќопру за овозможувањето ваква можност за младите, изразувајќи желба учениците и студентите да имаат корист од проектот стекнувајќи нови знаења, искуства и вештини.

Претседателот на Здружението Ќопру, Хусрев Емин, нагласи дека проектот ќе им помогне на учениците во определувањето на областите во кои ќе ги продолжат своите универзитетски студии.

Нагласувајќи дека во рамки на проектот ќе се организираат различни работилници и ќе се реализираат посети на турските институции и организации во земјата, Емин рече: „Ќе имаме семинари со 8 различни работилници кои ќе траат од 8 до 12 недели, најчесто за време на викендите. Покрај тоа, ќе имаме конференции во три области. Се надеваме дека ќе поминете убаво време и ќе стекнете знаења, искуства и убави доживувања.“

Во проектот, во кој ќе учествуваат 220 ученици и студенти од различни градови во Северна Македонија, ќе бидат вклучени образовни програми, културни и уметнички активности, како и културни патувања.

Исто така, ќе се организираат работилници во 8 категории - литература, ликовна уметност, право, здравство, економија, цивилизација, информатика и медиумска писменост.