17.000 деца во Белгија имаат родители во затвор

Се проценува дека 17.000 деца во Белгија растат со еден или со двајцата родители во затвор, но тие остануваат „невидливи“ поради недостигот на регистрација, јави денес новинската агенција „Белга“, пренесува Анадолу.

Бројката вклучува околу 9.000 деца во Фландрија, самоуправниот регион во северниот дел на земјата каде што се зборува холандски јазик.

Недостигот на сеопфатни податоци ги попречува ефикасните одговори на политиките и пристапот до услугите за поддршка, соопшти комесарот за правата на децата, повикувајќи на координиран пристап фокусиран на децата.

Истражувањето спроведено од Слободниот универзитет во Брисел заедно со други меѓународни студии, покажува дека затворањето на родителите може да влијае на благосостојбата, развојот и правата на децата.

Раната поддршка и правилното насочување можат да помогнат во ублажувањето на овие ефекти, се наведува во студијата.

Децата во вакви ситуации често доживуваат низа емоции, вклучувајќи загуба, тага, срам, лутина, страв и збунетост.

Тие може да се соочат со тешкотии во училиштето и во социјалниот живот, додека финансискиот притисок во семејството може дополнително да ги влоши условите за живот.

Информациите за затворската казна на родителот не се секогаш соодветно дадени и може да бидат нецелосни, задоцнети или целосно недостапни.

Условите за посета исто така варираат во различните затвори, при што некои нудат надгледувани средини приспособени на децата, додека други обезбедуваат поформални услови кои не се приспособени на потребите на децата.