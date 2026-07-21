- „Многу ги сакам моите животни. Јас не можам да спијам без клима, па не сакам ни моите животни да спијат без неа. Кога животните не се добро, ни јас не можам да бидам мирен.“

Сточар се обидува да им ја олесни летната жега на овците со климатизирана штала - „Многу ги сакам моите животни. Јас не можам да спијам без клима, па не сакам ни моите животни да спијат без неа. Кога животните не се добро, ни јас не можам да бидам мирен.“

Во турска Адана, каде што температурите го надминаа 35 степен, одгледувачот на ситен добиток Мехмет Саврун поставил клима-уред во шталата за своите овци од расата суфолк од англиско потекло, која претпочита посвежа клима, пишува Анадолу.

Четириесет и четиригодишниот Саврун, кој во 2004 година дипломирал на Правниот факултет при Универзитетот „Мармара“, во 2016 година ја напуштил адвокатската професија и се вратил на семејниот земјоделски бизнис.

Во областа Џејхан, Саврун одгледува пченица, пченка, сончоглед, кикиритки и соја, а минатата година започнал и со сточарство откако од еден производител во Хатај купил четири овци од расата суфолк.

За одгледување приплодни грла од оваа англиска раса, Саврун отворил фарма во населеното место Елмаголу.

Со новите раѓања и дополнителните набавки, бројот на неговиот ситен добиток достигнал 250. За да ги заштити овците, кои сакаат посвежа клима, од високите температури над 35 степени, тој поставил клима-уред во шталата.

– „Јагнињата се многу чувствителни“ –

Мехмет Саврун за Анадолу раскажа дека со години сонувал да започне сопствен бизнис во родниот крај.

Тој рече дека за сточарството ја избрал расата суфолк:

„Тоа се многу паметни животни. Што и да им дадете, го јадат и сè што ќе изедат може да го претворат во месо. Имаат многу висок процент на близнења. Почнавме со четири животни, а денес продолжуваме со 250.“

Потсетувајќи дека летата во Адана се исклучително топли, Саврун вели:

„Многу ги сакам моите животни. Јас не можам да спијам без клима, па не сакам ни моите животни да спијат без неа. Кога животните не се добро, ни јас не можам да бидам мирен. Колку подобри услови за живот им обезбедуваме, толку е поголема продуктивноста. Особено јагнињата се многу чувствителни. Ако ги поминат првите четири месеци здрави, потоа, со Божја помош, многу полесно се одгледуваат. Затоа во овој период поставив клима-уред за да ги заштитам од топлото и влажно време.“

Ветеринарот Ахмет Мерт, кој работи со Саврун, истакнал дека овците од расата суфолк сакаат посвежо време.

„Нашите животни може да имаат младенчиња во текот на целата година. Особено малите, при оваа клима се многу чувствителни на топлина. Првпат во животот гледам клима-уред поставен во штала. Од аспект на благосостојбата на животните, ова е нешто што е потребно за нашиот регион“, истакна Мерт.