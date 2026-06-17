- „Кога заоѓа сонцето, тие летаат оставајќи го сонцето зад себе, па во синилото прекрасно се отсликуваат нивните силуети. Ние со сето срце уживаме во таа глетка.“

„Патот на штрковите“ во Кајсери: Несекојдневна глетка што на зајдисонце им носи мир на возачите - „Кога заоѓа сонцето, тие летаат оставајќи го сонцето зад себе, па во синилото прекрасно се отсликуваат нивните силуети. Ние со сето срце уживаме во таа глетка.“

Бандерите за улично осветлување по должината на северната обиколница во Кајсери, Турција, се дом на штрковите што се хранат на околните мочурливи подрачја и природни живеалишта, пишува Анадолу.

Огромниот број штркови на уличните бандери, кои го осветлуваат патот на северната обиколница, го привлекуваат вниманието на сите патници што патуваат во правец на Малатија, Сивас и Анкара.

Многубројните штркови, кои свиле гнезда во различни делови на градот, во текот на денот се хранат на мочурливите подрачја, а во предвечерието, додека заоѓа сонцето, со сета своја грациозност слетуваат на уличните бандери по должината на обиколницата.

Фотографија : Müzahim Zahid Tüzün/AA

Штрковите на уличните бандери им прават друштво на патниците што возат по обиколницата во текот на целото патување.

- „Ова место изгледа како парк на природата“ -

Возачот Волкан Караташ, кој заедно со колегите секојдневно ја користи северната обиколница за да оди и да се враќа од работа, за Анадолу рече дека патувањето е поубаво со глетката што ја создаваат штрковите секој ден.

Истакнувајќи дека штрковите што ги гледаат на бандерите за улично осветлување му носат мир на човекот, Караташ додаде:

Фотографија : Müzahim Zahid Tüzün/AA

„Поради природата на нашата работа, постојано го користиме овој пат. Штрковите овде создаваат прекрасна глетка. Бандерите за улично осветлување и билбордите на патот ги доживуваат како свои гнезда. Додека патуваме по овој пат, уживањето во возењето ни се зголемува. Ова место изгледа како еден парк на природата. Се создаваат прекрасни фотографии. Понекогаш и јас го запирам автомобилот од десната страна и ги фотографирам. Секој што патува по овој пат сигурно наишол на оваа глетка. На овој пат има над 100 улични бандери, а штркови има на речиси секоја.“

Караташ рече дека штрковите понекогаш летаат во големи јата и додаде:

„Кога заоѓа сонцето, тие летаат оставајќи го сонцето зад себе, па во синилото прекрасно се отсликуваат нивните силуети. Ние со сето срце уживаме во таа глетка.“