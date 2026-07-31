- „Кај двојните модели на чукала, горниот произведува подлабок звук, па се разбира дека пристигнатиот гостин е маж. Долниот произведува потенок, пискав звук, што покажува дека пристигнатата гостинка е жена“

Шеста генерација го чува вековниот занает: Бакарните чукала од Ерзинџан ја раскажуваат приказната на Анадолија - „Кај двојните модели на чукала, горниот произведува подлабок звук, па се разбира дека пристигнатиот гостин е маж. Долниот произведува потенок, пискав звук, што покажува дека пристигнатата гостинка е жена“

Али Демирџи, кој како шеста генерација произведува чукала за врати во областа Кемалије во турскиот град Ерзинџан, со нанесување мотиви од минатото врз бакарот го одржува живо културното наследство на Анадолија.

Бакарните чукала за врати, кои по барање на Општина Кемалије на 2 септември 2025 година добија географска ознака со називите „Кемалије чукало за врата/Еѓин чукало за врата“, покрај естетската вредност преку мотивите што ги носат, ги пренесуваат до денес и верувањата и традициите што се одржуваат со векови.

Али Демирџи, кој ја продолжува оваа занаетчиска традиција во областа, работи на зачувување на културното наследство со обработка на мотиви инспирирани од историските куќи во Кемалије врз бакарот со традиционални методи.

Фотографија : Kemal Özdemir/AA

Демирџи со традиционални техники обработува десетици фигури, од дрвото на животот и сонцето до планинската коза, скорпијата и змијата, а автентичните мотиви од историските куќи ги пренесува на идните генерации преку чукалата што ги изработува.

- Досега изработиле 67 различни модели на чукала -

Али Демирџи за Анадолу изјави дека неговото семејство веќе шест генерации произведува чукала за врати.

Тој раскажа дека занаетот го научил од својот татко Мустафа Демирџи.

„Мојот покоен татко беше голем занаетчија. Многу се вложи во работата со чукалата за врати. Работеше на цртањето на мотивите до 2-3 часот по полноќ. Даваше сè од себе. Овој занает денес достигна одредено ниво, но за жал неговиот живот не дозволи да го види тоа. Им благодарам на сите кои придонесоа за заштитата на чукалата. Ова беше важен чекор за Кемалије. Фала му на Бога, го доби местото што го заслужува“, рече Демирџи.

Тој посочи дека досега изработиле 67 различни модели на чукалата за надворешни врати, а сите се подготвени со инспирација од автентичните врати на историските куќи во Кемалије.

Фотографија : Kemal Özdemir/AA

Демирџи наведе дека чукалата можат да се користат не само на дрвени, туку и на челични врати, а изработуваат и украсни панели и приврзоци за клучеви.

Објаснувајќи дека тие претставуваат важно културно наследство што се протега од периодот на Селџуците и Османлиите до денес, Демирџи рече дека го обучува својот син во работилницата уште од мали нозе и дека занаетот ќе продолжи и во седмата генерација.

Демирџи додаде дека добил сертификат „Носител на нематеријално културно наследство“ од Министерството за култура и туризам и дека како државен уметник се труди да ја извршува својата работа на најдобар можен начин.