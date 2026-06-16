Новото истражување на „ПвЦ“, покажува дека работодавците сè повеќе бараат работници што можат да проценуваат, да размислуваат креативно и да водат тимови...

Човечките вештини стануваат сѐ повредни додека вештачката интелигенција го преобликува пазарот на трудот Новото истражување на „ПвЦ“, покажува дека работодавците сè повеќе бараат работници што можат да проценуваат, да размислуваат креативно и да водат тимови...

Со сѐ поголемата примена на вештачката интелигенција во секојдневната работа, човечките особини и вештини што нѐ издвојуваат од машините стануваат сѐ повредни, наместо да ја губат својата важност, јавува Анадолу.

Новото истражување на „ПвЦ“, една од најголемите светски компании за професионални услуги и консалтинг, покажува дека работодавците сè повеќе бараат работници што можат да проценуваат, да размислуваат креативно и да водат тимови, додека вештачката интелигенција презема поголем дел од рутинските задачи.

Ова истражување, кое анализираше повеќе од една милијарда огласи за работа на шест континенти, укажува на пазар на труд што брзо се менува и каде влијанието на вештачката интелигенција е веќе видливо во моделите на вработување, платите и продуктивноста.

- Двонасочна иднина за пазарот на трудот -

Глобалниот барометар за работни места со вештачка интелигенција („Global AI Jobs Barometer“) на компанијата „ПвЦ“ за 2026 година опишува појава на глобален пазар на труд во „два колосека“ како резултат на влијанието на вештачката интелигенција.

Првиот колосек ги опфаќа високоспецијализирани работни места. Тука, вештачката интелигенција дејствува како моќен асистент што ја извршува рутинската работа, со што на стручните кадри им се ослободува простор за размислување и примена на човечки вештини на повисоко ниво. Примери за ова се радиолозите што користат вештачка интелигенција за побрза анализа на снимките, или регрутерите што посветуваат повеќе време на градење односи со кандидатите - токму кај овие професии се забележува голем раст.

Другиот колосек ги опфаќа таканаречените „демократизирани“ работни места. Тука, вештачката интелигенција ја поедноставува работата, овозможувајќи им на лицата што не се експерти во соодветната област да извршуваат задачи за кои некогаш е потребна пообемна обука. Примери за ова се одредени менаџери за ИТ-услуги или административниот медицински персонал.

Високоспецијализираните работни места растат двојно побрзо од „демократизираните“ и нудат за 42 отсто побрз раст на платите почнувајќи од 2021 година.

– Почетните позиции на пазарот на труд се менуваат со голема брзина -

Влијанието на вештачката интелигенција најмногу се чувствува кај почетничките работни места. Работодавците сè повеќе очекуваат од вработените што се на почетокот на својата кариера да извршуваат задачи за кои некогаш беше потребно поголемо искуство.

Врз основа на истражувањето на 2,4 милиони почетнички работни места во САД, „ПвЦ“ утврди дека кај работните места што се изложени на влијанието на вештачката интелигенција постои седумпати поголема веројатност да се бараат вештини од сениорско ниво, како што се лидерство, креативност и донесување одлуки.

Истовремено, бројот на огласи за ваквите почетни работни места кои бараат напредни вештини е зголемен за 35 проценти во споредба со 2019 година. Наспроти ова, понудата за традиционалните почетнички позиции е намалена за 10 отсто.

Според истражувањето, ова ги замаглува традиционалните кариерни скалила бидејќи работниците се принудени да преземат одговорности од повисоко ниво многу порано во професионалниот развој.

Побарувачката за вештини поврзани со вештачката интелигенција, исто така, бележи остар раст, развивајќи се побрзо од целокупниот пазар на труд.