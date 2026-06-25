- Во овој тежок период, нападите однесоа илјадници животи, оставија зад себе безброј ранети и ја уништија здравствената, образовната, станбената, но и спортската инфраструктура во Газа...

Фудбалерите во Газа, разорена од израелските напади, и покрај тешкотиите не се откажуваат од својата пасија - Во овој тежок период, нападите однесоа илјадници животи, оставија зад себе безброј ранети и ја уништија здравствената, образовната, станбената, но и спортската инфраструктура во Газа...

Додека Појасот Газа се соочува со огромно разорување како резултат на нападите што Израел ги спроведува од октомври 2023 година, во регионот каде што илјадници цивили ги загубија своите животи, а инфраструктурата е целосно уништена, децата и младите со сите сили се трудат да ја одржат во живот својата фудбалска пасија – распната помеѓу урнатините, шаторите и срушените градби, пишува Анадолу.

Во овој тежок период, во кој нападите однесоа илјадници животи, оставија зад себе безброј ранети и ја уништија здравствената, образовната, станбената, но и спортската инфраструктура во Газа, спортистите и тренерите се стремат да ги одржат младите таленти живи и полни со надеж.

Палестинските дечиња, кои некогаш тренираа на уредените клупски терени и маалски игралишта, денес играат фудбал во правот од шутот на срушените згради и на отворените простори во градот. Поранешните фудбалери и тренери, пак, собирајќи ги младите играчи, со крајно ограничени можности, се обидуваат да ги продолжат фудбалските тренинзи.

Мухамед Сувејрки, поранешен играч на клубот Итихад Шуџаије и на палестинската национална репрезентација, раскажува дека поради уништувањето на спортските терени во израелските напади, тие го користат секое слободно парче земја за да можат да работат со децата.

„Среде ова уривање, се обидуваме да одгледаме генерација која еден ден со гордост ќе ја претставува палестинската репрезентација на меѓународните, азиските и арапските арени“, вели Сувејрки.

– „Ги урнаа нашите терени, но ние сепак играме“

Младиот фудбалер Ахмед Хасуне раскажува дека пред војната играле фудбал на убави терени и во клубови, но по нападите, како и речиси сè останато во Газа, биле уништени и сите спортски објекти.

„Израел ги урна сите наши игралишта. Па, каде ќе играме сега? Ние го сакаме фудбалот, вљубени сме во него. И покрај сè што се случи, ние ќе продолжиме да играме“, вели Хасуне.

Младиот фудбалер рече дека неговиот најголем сон е еден ден да го облече дресот на палестинската репрезентација и нагласи дека и покрај сите уништувања, тие никогаш нема да го остават фудбалот.

– „Ги собираме талентите од улиците и од урнатините“ –

Мухамед Сулејман Халил, тренер на младинските категории во клубот Итихад Шуџаије и поранешен меѓународен судија, објасни дека поради уништувањето на вистинските терени, тренерите биле принудени да се свртат кон алтернативни можности.

„За да не ги изгубиме овие прекрасни таленти, ние ги собираме децата од улиците, од урнатините и околу шаторските населби“, вели Халил.

– Сонот на децата: Европа и националниот дрес –

15-годишниот Зејн Хазим Ебу Ата сподели дека пред нападите негова единствена цел била да заигра за клубот Итихад Шуџаије и за репрезентацијата на Палестина, но оваа убава желба ја прекинале нападите и уривањето на терените. Сепак, Ебу Ата цврсто верува дека ќе успее да ја исполни желбата и вели дека неговата цел во иднина е да заигра во некој голем европски клуб.

13-годишниот Језин Хирз, пак, се сеќава дека пред војната тренирал на клупски игралишта, а денес фудбалската игра ја продолжува меѓу урнатините.

„Сонувам еден ден да играм во голем клуб во Европа“ вели Хирз.

Спортистите во Газа велат дека фудбалот во овој град веќе не е само обична игра, туку средство за одржување во живот и зачувување на надежта за иднината во градот уништен од израелските напади.

И покрај договорот за прекин на огнот во Појасот Газа што е на сила од октомври 2025 година, условите во секојдневниот живот, здравството и спортот продолжуваат да се влошуваат поради тековните напади и тешката блокада од страна на Израел.

Палестинските власти алармираат дека Израел не ги исполнува своите обврски од договорот и дека не дозволува влез во Газа на ветената храна, хуманитарна помош, медицински материјали, опрема за засолништа, како и на материјалите неопходни за обнова на инфраструктурата и обновата на спортските објекти.