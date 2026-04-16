- „Ние не бараме ништо повеќе од правото да учиме и да растеме под истото сонце како и сите други деца на оваа планета.“

Ученици на Западниот Брег принудени да учат на улица по затворање на патот до училиштето од Израелците - „Ние не бараме ништо повеќе од правото да учиме и да растеме под истото сонце како и сите други деца на оваа планета.“

Наместо во училишните клупи, децата од селото Умул Хајр во областа Месафир Јата на Западниот Брег седат на голиот асфалт, откако радикалните израелски доселеници го блокираа единствениот пат што води до нивното училиште, пишува Анадолу.

Овие ученици, кои со копнеж го чекаа враќањето на настава по долгата пауза, се принудени да ги следат лекциите на улица. Утрата започнуваат со нова пречка за 55 деца кои останаа пред барикадите поставени од доселениците.

Кога селаните се обидоа со мирен протест да издејствуваат отворање на патот, израелската војска одговори со солзавец, оставајќи ги децата да ги тријат очите во чадот.

- „Полицијата само немо набљудуваше“ -

Активистот и наставник Тарик ел-Хезалин, за новинарот на Анадолу, со горчина раскажа за немоќта пред која се исправени.

„Го затворија патот по кој децата одат на училиште. Веднаш ја известивме полицијата, но тие не интервенираа на никаков начин“, вели тој.

За Хезалин, ова не е само затворен пат, туку систематско гушење на правото на децата да сонуваат за подобра иднина преку образованието.

Во селото каде што живеат околу 300 луѓе, меѓу кои 55 ученици, секој ден е нова борба за гол опстанок под постојан притисок.

- „Се вративме по 40 дена, но патот повторно е затворен“ -

Малата Сера, ученичка во шесто одделение, го следеше часот седната на земја. „Утрото се разбудивме, се подготвивме за училиште, но нè дочека затворен пат. Израелците кои ни ја одземаат земјата, ни го одзедоа и патот до училиштето“, вели таа.

Поради војната и тензиите меѓу регионалните сили, тие биле отсутни од настава 40 дена. „Кога конечно се вративме, нè дочека истото тоа, затворени порти за нашето образование.“

„Ние не бараме ништо повеќе од правото да учиме и да растеме под истото сонце како и сите други деца на оваа планета.“

Споделувајќи ги деталите за нападот, Сера рече: „Додека патот беше затворен, ние одржавме мирен протест со седење, но израелската војска одговори со солзавец. Бевме принудени да седнеме на земја и да ги држиме часовите среде улица.“

„Ние не бараме ништо повеќе од правото да учиме и да растеме под истото сонце како и сите други деца на оваа планета”, додаде таа.

- „Ни го одземаат правото за образование” -

Жителите на селото истакнаа дека долготрајните напади и ограничувања го отежнуваат нивниот живот, а основните услуги како вода и струја повремено се прекинуваат. Палестинските власти алармираат дека бранот насилство од израелските доселеници веќе ги поплавува сите населени места на Западниот Брег, оставајќи зад себе пустош каде што некогаш никнувал живот.

Тензиите во регионот сериозно влијаат врз секојдневието на цивилите, особено врз правото на образование на децата. Од крвавиот октомври 2023 година, кога Израел ги започна нападите врз Газа, забележан е драстичен пораст на нападите врз Палестинците и нивниот имот на окупираниот Западен Брег и во Источен Ерусалим.

Бројките се само неми сведоци на една трагедија што не запира: Над 1.139 згаснати животи, околу 11.700 ранети и 22.000 лица чиј живот продолжува зад решетки.