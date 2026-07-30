- Во музејот создаден од Мустафа Ари во турски Невшехир, со цел да се зачуваат спомените на починатите жители на маалото, се изложени стотици предмети, од очила и машини за пишување до машини за бричење и грамофони

Сосед претвори дел од својот дом во музеј со предметите на своите починати сожители, чувајќи ги од заборав - Во музејот создаден од Мустафа Ари во турски Невшехир, со цел да се зачуваат спомените на починатите жители на маалото, се изложени стотици предмети, од очила и машини за пишување до машини за бричење и грамофони

Мустафа Ари (57), жител на населбата Тузќој во областа Ѓулшехир во турски Невшехир, еден дел од својот дом го претворил во „музеј на сеќавања“ со секојдневните предмети на починатите жители на маалото, пишува Анадолу.

Во музејот, каде што се изложени стотици предмети, од очила и машини за пишување до машини за бричење и грамофони, се зачувуваат спомените за починатите жители.

Ари, кој околу 30 години вложува труд во создавањето на музејот, за Анадолу изјави дека неговата цел не е само зачувување на старите предмети, туку пренесување на меморијата на населбата на идните генерации.

Фотографија : Behçet Alkan/AA

Тој раскажа дека со работата на музејот започнал пред години со неколку предмети, а колекцијата со текот на времето ја проширил со поддршка од жителите на населбата.

Наведувајќи дека ги презема и ги чува предметите, кои се вредни спомени што ги оставиле починатите жители, Ари рече:

„Ги земаме и собираме предметите на луѓето што починале во селото. Целосно одвоивме еден дел од нашиот дом за оваа работа. Го претворивме ова место во музеј. Не сакаме имињата на луѓето да останат само на надгробните плочи, туку тука ги одржуваме нивните спомени живи.“

- Посакува музејот да продолжи и по него -

Ари раскажа дека оние кои се преселиле од Тузќој во различни градови низ Турција и во странство, при посетите на родното место го посетуваат и музејот.

Фотографија : Behçet Alkan/AA

Сопругата на Ари, Зекије Ари, исто така изјави дека ги споделува истите чувства и размислувања со својот сопруг во врска со зачувувањето на спомените.

Кажувајќи дека им помага на жените кои го посетуваат музејот, Зекије Ари рече:

„Кога посетителите ќе го видат името на предметот, велат: 'Ова е чинијата, тенџерето, торбата на мојата тетка', и се трогнуваат.“

Зекије Ари додаде дека ќе продолжат да работат на зачувување на спомените на луѓето сè додека здравјето им дозволува.